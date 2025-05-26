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Путин встретится с представителями российских деловых кругов - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Путин встретится с представителями российских деловых кругов
Путин встретится с представителями российских деловых кругов - 26.05.2025, ПРАЙМ
Путин встретится с представителями российских деловых кругов
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 26 мая, в День российского предпринимательства проведет встречу с представителями российских деловых кругов. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T00:16+0300
2025-05-26T00:16+0300
бизнес
экономика
россия
рф
москва
европа
владимир путин
всу
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 26 мая, в День российского предпринимательства проведет встречу с представителями российских деловых кругов. Как сообщила пресс-служба Кремля, среди участников встречи - руководители предприятий и компаний страны, которые обеспечивают технологический суверенитет, успешно замещают ушедшие из России бренды, создают новые рабочие места в регионах, а также активно осваивают внешние рынки. Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России 18 октября 2007 года. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС Это уже вторая за месяц встреча Путина с отечественными предпринимателями - 13 мая глава государства пообщался с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Тогда главной темой обсуждения стало обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации. В частности, в ходе прошлой встречи президент отметил, что российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня - и в патриотическом, и в социальном плане. Российская экономика в последние годы демонстрирует устойчивость и развивается, ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 - на 4,3%, заявил также Путин. По его словам, в огромной степени это произошло, в том числе благодаря усилиям бизнеса и " энергии предпринимательского труда". Глава государства указал и на то, что российским компаниям многого удалось добиться. В ходе встречи Путина с российским бизнесом обсуждалось и возможное возвращение иностранных компаний в Россию. По мнению президента РФ, на это надо смотреть с прагматической точки зрения, посмотреть, "кто как себя вел" в "предыдущие три года". Он также указал на то, что извинений со стороны тех компаний, которые финансировали ВСУ, будет "недостаточно". "Скажете: "Вы извинитесь", – завтра извинятся. Если им нужно вернуться на наш рынок, что угодно – придут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно. Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы с прагматической точки зрения... Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла? Значит, её надо пускать. Я, знаете, по-простому скажу, по-народному: невыгодно – надо найти тысячу причин, почему её здесь не должно быть, той или иной компании.", - заявил тогда президент. Путин пообещал российским предпринимателям прежде всего в данной ситуации ориентироваться на их интересы и исходить из национальных интересов России. Не обошли вниманием и тему санкционного давления. "Мы продемонстрировали хорошие темпы роста в предыдущие годы. А что получилось у тех, кто пытался нам мешать и наносил ущерб самим себе в стремлении помешать нам? У нас есть очень хорошая поговорка в народе: "Не рой другому яму, сам в неё и попадешь", - сказал также Путин на встрече, отметив, что основные экономики Европы "свалились в рецессию фактически". Он призвал власти и бизнес действовать "очень прагматично на каждом шаге". "И вместе это нужно делать. Бизнес, тут администрация, трудовые коллективы, как я говорил. Прислушивайтесь к ним, пожалуйста, к людям прислушивайтесь, это всегда полезно", - заключил президент.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия, рф, москва, европа, владимир путин, всу
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, ЕВРОПА, Владимир Путин, ВСУ
00:16 26.05.2025
 
Путин встретится с представителями российских деловых кругов

Путин в День российского предпринимательства встретится с представителями деловых кругов

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 26 мая, в День российского предпринимательства проведет встречу с представителями российских деловых кругов.
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди участников встречи - руководители предприятий и компаний страны, которые обеспечивают технологический суверенитет, успешно замещают ушедшие из России бренды, создают новые рабочие места в регионах, а также активно осваивают внешние рынки.
Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России 18 октября 2007 года.
ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Это уже вторая за месяц встреча Путина с отечественными предпринимателями - 13 мая глава государства пообщался с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Тогда главной темой обсуждения стало обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации.
В частности, в ходе прошлой встречи президент отметил, что российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня - и в патриотическом, и в социальном плане. Российская экономика в последние годы демонстрирует устойчивость и развивается, ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 - на 4,3%, заявил также Путин. По его словам, в огромной степени это произошло, в том числе благодаря усилиям бизнеса и " энергии предпринимательского труда". Глава государства указал и на то, что российским компаниям многого удалось добиться.
В ходе встречи Путина с российским бизнесом обсуждалось и возможное возвращение иностранных компаний в Россию. По мнению президента РФ, на это надо смотреть с прагматической точки зрения, посмотреть, "кто как себя вел" в "предыдущие три года". Он также указал на то, что извинений со стороны тех компаний, которые финансировали ВСУ, будет "недостаточно".
"Скажете: "Вы извинитесь", – завтра извинятся. Если им нужно вернуться на наш рынок, что угодно – придут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно. Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы с прагматической точки зрения... Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла? Значит, её надо пускать. Я, знаете, по-простому скажу, по-народному: невыгодно – надо найти тысячу причин, почему её здесь не должно быть, той или иной компании.", - заявил тогда президент.
Путин пообещал российским предпринимателям прежде всего в данной ситуации ориентироваться на их интересы и исходить из национальных интересов России.
Не обошли вниманием и тему санкционного давления. "Мы продемонстрировали хорошие темпы роста в предыдущие годы. А что получилось у тех, кто пытался нам мешать и наносил ущерб самим себе в стремлении помешать нам? У нас есть очень хорошая поговорка в народе: "Не рой другому яму, сам в неё и попадешь", - сказал также Путин на встрече, отметив, что основные экономики Европы "свалились в рецессию фактически".
Он призвал власти и бизнес действовать "очень прагматично на каждом шаге".
"И вместе это нужно делать. Бизнес, тут администрация, трудовые коллективы, как я говорил. Прислушивайтесь к ним, пожалуйста, к людям прислушивайтесь, это всегда полезно", - заключил президент.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМОСКВАЕВРОПАВладимир ПутинВСУ
 
 
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