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В Кремле началась встреча Путина с представителями деловых кругов

В Кремле началась встреча Путина с представителями деловых кругов - 26.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле началась встреча Путина с представителями деловых кругов

Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями российских деловых кругов, приуроченная ко Дню российского предпринимательства, началась в Кремле. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T16:42+0300

2025-05-26T16:42+0300

2025-05-26T16:42+0300

россия

москва

владимир путин

предприниматели

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями российских деловых кругов, приуроченная ко Дню российского предпринимательства, началась в Кремле. Во встрече принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, гендиректор "Вкусно - и точки" Олег Пароев, глава совета директоров "Полипласта" Ильсур Шамсутдинов, акционер холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко, председатель совета директоров "Курского электроаппаратного завода" Андрей Канунников, гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев, глава концерна "Тракторные заводы" Андрей Водопьянов и другие. Среди участников встречи - руководители предприятий и компаний страны, которые обеспечивают технологический суверенитет, успешно замещают ушедшие из России бренды, создают новые рабочие места в регионах, а также активно осваивают внешние рынки, сообщили ранее в пресс-службе Кремля. Представители бизнеса на встрече с президентом расскажут о своей работе и планах развития, рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что встреча будет полноформатной и "обещает быть интересной".

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россия, москва, владимир путин, предприниматели, бизнес