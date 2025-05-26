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Путин отметил опережающие темпы роста экономики России

Путин отметил опережающие темпы роста экономики России - 26.05.2025, ПРАЙМ

Путин отметил опережающие темпы роста экономики России

В последние два года в сложных условиях экономика России росла опережающими темпами, заявил президент России Владимир Путин. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T16:51+0300

2025-05-26T16:51+0300

2025-05-26T16:57+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. В последние два года в сложных условиях экономика России росла опережающими темпами, заявил президент России Владимир Путин. "В последние два года, в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях экономика России росла, росла опережающими темпами. Знаете, в позапрошлом году - 4,1%, а в прошлом - 4,3%", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.Российский лидер подчеркнул, что без экономического суверенитета России невозможен никакой другой суверенитет страны."Конечно, не могу не отметить тот вклад, который внёс бизнес, в том числе молодое поколение предпринимателей в развитие экономики России уже в 21 веке: возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрии и современных сервисов, в укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового", - отметил президент.Путин также назвал хорошими показатели роста экономики России, отметив, что они охватывали самый широкий спектр отраслей.Глава государства также поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником.Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России 18 октября 2007 года.

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россия, владимир путин