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"Что касается защищенности". В РФ оценили опасность дальнобойных ракет НАТО
"Что касается защищенности". В РФ оценили опасность дальнобойных ракет НАТО - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Что касается защищенности". В РФ оценили опасность дальнобойных ракет НАТО
Средствам ПВО ВС России по силам сбивать западные ракеты даже с самым дальним радиусом действия. Об этом в беседе с информагентством "Лента.ру" сообщил депутат... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T16:53+0300
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Средствам ПВО ВС России по силам сбивать западные ракеты даже с самым дальним радиусом действия. Об этом в беседе с информагентством "Лента.ру" сообщил депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин, комментируя решение Британии, ФРГ, Франции и Соединенных Штатов о снятии ограничений по дальности на поставляемые Украине вооружения."Что касается защищенности, то разработки нашей страны в сфере ПВО позволяют выстраивать оборону на должном уровне", - заверил депутат. Вместе с тем он подчеркнул, что ООН обязана принять все возможные меры, чтобы в Вооруженные силы Украины не поступали натовские ракеты с дальним радиусом действия. Также он отметил, что решение о снятии ограничений по дальности поставляемых Киеву вооружений демонстрирует продолжение крайне агрессивной политики Запада в отношении Российской Федерации."При этом США, которые выступают посредниками в урегулировании противостояния, также встают на путь эскалации", — сказал Швыткин.Как ранее сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц, Великобритания, Франция, ФРГ и Соединенные Штаты отказались от ограничений по дальности на поставляемые Киеву вооружения.
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Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, США, военная помощь Украине, ограничения, РОССИЯ, ПВО
"Что касается защищенности". В РФ оценили опасность дальнобойных ракет НАТО
Швыткин: средства ПВО ВС РФ смогут защитить от дальнобойных ракет Запада
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ.
Средствам ПВО ВС России по силам сбивать западные ракеты даже с самым дальним радиусом действия. Об этом в беседе с информагентством "Лента.ру"
сообщил депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин, комментируя решение Британии, ФРГ, Франции и Соединенных Штатов о снятии ограничений по дальности на поставляемые Украине вооружения.
"Что касается защищенности, то разработки нашей страны в сфере ПВО позволяют выстраивать оборону на должном уровне", - заверил депутат.
Вместе с тем он подчеркнул, что ООН обязана принять все возможные меры, чтобы в Вооруженные силы Украины не поступали натовские ракеты с дальним радиусом действия.
Также он отметил, что решение о снятии ограничений по дальности поставляемых Киеву вооружений демонстрирует продолжение крайне агрессивной политики Запада в отношении Российской Федерации.
"Мрачно". В РФ оценили снятие Западом ограничений на поставки оружия Киеву
"При этом США, которые выступают посредниками в урегулировании противостояния, также встают на путь эскалации", — сказал Швыткин.
Как ранее сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц, Великобритания, Франция, ФРГ и Соединенные Штаты отказались от ограничений по дальности на поставляемые Киеву вооружения.