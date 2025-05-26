Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Что касается защищенности". В РФ оценили опасность дальнобойных ракет НАТО - 26.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250526/pvo-857932981.html
"Что касается защищенности". В РФ оценили опасность дальнобойных ракет НАТО
"Что касается защищенности". В РФ оценили опасность дальнобойных ракет НАТО - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Что касается защищенности". В РФ оценили опасность дальнобойных ракет НАТО
Средствам ПВО ВС России по силам сбивать западные ракеты даже с самым дальним радиусом действия. Об этом в беседе с информагентством "Лента.ру" сообщил депутат... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T16:53+0300
2025-05-26T16:54+0300
вооружения
великобритания
франция
германия
сша
военная помощь украине
ограничения
россия
пво
https://cdnn.1prime.ru/img/82804/88/828048841_0:69:3073:1797_1920x0_80_0_0_f90ed99178697b017a8c028f9f61fa51.jpg
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Средствам ПВО ВС России по силам сбивать западные ракеты даже с самым дальним радиусом действия. Об этом в беседе с информагентством "Лента.ру" сообщил депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин, комментируя решение Британии, ФРГ, Франции и Соединенных Штатов о снятии ограничений по дальности на поставляемые Украине вооружения."Что касается защищенности, то разработки нашей страны в сфере ПВО позволяют выстраивать оборону на должном уровне", - заверил депутат. Вместе с тем он подчеркнул, что ООН обязана принять все возможные меры, чтобы в Вооруженные силы Украины не поступали натовские ракеты с дальним радиусом действия. Также он отметил, что решение о снятии ограничений по дальности поставляемых Киеву вооружений демонстрирует продолжение крайне агрессивной политики Запада в отношении Российской Федерации."При этом США, которые выступают посредниками в урегулировании противостояния, также встают на путь эскалации", — сказал Швыткин.Как ранее сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц, Великобритания, Франция, ФРГ и Соединенные Штаты отказались от ограничений по дальности на поставляемые Киеву вооружения.
https://1prime.ru/20250526/svo-857929821.html
великобритания
франция
германия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82804/88/828048841_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7b36cdc04df9eafba41b8898a90bed11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, франция, германия, сша, военная помощь украине, ограничения, россия, пво
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, США, военная помощь Украине, ограничения, РОССИЯ, ПВО
16:53 26.05.2025 (обновлено: 16:54 26.05.2025)
 
"Что касается защищенности". В РФ оценили опасность дальнобойных ракет НАТО

Швыткин: средства ПВО ВС РФ смогут защитить от дальнобойных ракет Запада

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанк% Пусковые установки ЗРК С-400
% Пусковые установки ЗРК С-400 - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Средствам ПВО ВС России по силам сбивать западные ракеты даже с самым дальним радиусом действия. Об этом в беседе с информагентством "Лента.ру" сообщил депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин, комментируя решение Британии, ФРГ, Франции и Соединенных Штатов о снятии ограничений по дальности на поставляемые Украине вооружения.
"Что касается защищенности, то разработки нашей страны в сфере ПВО позволяют выстраивать оборону на должном уровне", - заверил депутат.
Вместе с тем он подчеркнул, что ООН обязана принять все возможные меры, чтобы в Вооруженные силы Украины не поступали натовские ракеты с дальним радиусом действия.
Также он отметил, что решение о снятии ограничений по дальности поставляемых Киеву вооружений демонстрирует продолжение крайне агрессивной политики Запада в отношении Российской Федерации.
Taurus KEPD-350 на выставке на словацком международном авиафестивале - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
"Мрачно". В РФ оценили снятие Западом ограничений на поставки оружия Киеву
15:41
"При этом США, которые выступают посредниками в урегулировании противостояния, также встают на путь эскалации", — сказал Швыткин.
Как ранее сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц, Великобритания, Франция, ФРГ и Соединенные Штаты отказались от ограничений по дальности на поставляемые Киеву вооружения.
 
ВооруженияВЕЛИКОБРИТАНИЯФРАНЦИЯГЕРМАНИЯСШАвоенная помощь УкраинеограниченияРОССИЯПВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала