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СМИ: у Киева закончились ракеты для зенитных батарей Crotale
СМИ: у Киева закончились ракеты для зенитных батарей Crotale - 26.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: у Киева закончились ракеты для зенитных батарей Crotale
У Украины кончились ракеты для поставленных ей Италией и Францией зенитных батарей SAMP-T, и она уже больше года не получала боезапас для ЗРК французского... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T09:21+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. У Украины кончились ракеты для поставленных ей Италией и Францией зенитных батарей SAMP-T, и она уже больше года не получала боезапас для ЗРК французского производства Crotale, пишет газета Monde со ссылкой на источник. В середине марта итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что две батареи ПВО SAMP-T, которые Италия и Франция поставили Украине в рамках военной помощи, практически исчерпали запас ракет. В 2023 году сообщалось, что Париж направил Украине две системы ПВО Crotale. Впоследствии Министерство обороны РФ в своих сводках сообщало об уничтожении двух подобных систем. "У Украины больше нет ракет для двух ее батарей SAMP-T, и она за полтора года не получила ни одной ракеты для... Crotale", - говорится в сообщении.
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Вооружения, УКРАИНА, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, НАТО
СМИ: у Киева закончились ракеты для зенитных батарей Crotale
Monde: у Украины закончились ракеты для поставленных ей ЗРК Crotale
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. У Украины кончились ракеты для поставленных ей Италией и Францией зенитных батарей SAMP-T, и она уже больше года не получала боезапас для ЗРК французского производства Crotale, пишет газета Monde со ссылкой на источник.
В середине марта итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что две батареи ПВО SAMP-T, которые Италия и Франция поставили Украине в рамках военной помощи, практически исчерпали запас ракет. В 2023 году сообщалось, что Париж направил Украине две системы ПВО Crotale. Впоследствии Министерство обороны РФ в своих сводках сообщало об уничтожении двух подобных систем.
"У Украины больше нет ракет для двух ее батарей SAMP-T, и она за полтора года не получила ни одной ракеты для... Crotale", - говорится в сообщении.
Украина перестала быть приоритетом США, пишут СМИ