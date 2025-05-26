https://1prime.ru/20250526/rakety-857936026.html

"Применим другое оружие". В России пообещали ответить на поставку ракет ВСУ

"Применим другое оружие". В России пообещали ответить на поставку ракет ВСУ - 26.05.2025, ПРАЙМ

"Применим другое оружие". В России пообещали ответить на поставку ракет ВСУ

Для защиты своих городов Российская Федерация применит "другое оружие", если Запад поставит Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил депутат... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T18:13+0300

2025-05-26T18:13+0300

2025-05-26T19:12+0300

вооружения

запад

поставки вооружения

ограничения

военная помощь украине

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848915428_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_83043e429e010adff529f0b39b87c5c6.jpg

МОКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Для защиты своих городов Российская Федерация применит "другое оружие", если Запад поставит Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.Комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что его страна, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты снимают ограничения по дальности на поставляемые Украине вооружения, Водолацкий отметил: "Значит мы будем применять уже другое оружие для того, чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов".При этом депутат уточнил, что Российская Федерация, безусловно, обладает возможностями по нейтрализации такого рода угроз. Если Вооруженные силы Украины нанесут удары по объектам в глубине российской территории, Россия, по словам Водолацкого, будет вынуждена усилить меры безопасности.Как ранее заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, если немецкие ракеты Taurus будут применены по целям на территории Российской Федерации, это русским целям будет расценено как прямое участие Германии в украинском конфликте.

https://1prime.ru/20250526/svo-857929821.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, поставки вооружения, ограничения, военная помощь украине, россия