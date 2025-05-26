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"Применим другое оружие". В России пообещали ответить на поставку ракет ВСУ
"Применим другое оружие". В России пообещали ответить на поставку ракет ВСУ - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Применим другое оружие". В России пообещали ответить на поставку ракет ВСУ
Для защиты своих городов Российская Федерация применит "другое оружие", если Запад поставит Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил депутат... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T18:13+0300
2025-05-26T18:13+0300
2025-05-26T19:12+0300
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МОКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Для защиты своих городов Российская Федерация применит "другое оружие", если Запад поставит Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.Комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что его страна, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты снимают ограничения по дальности на поставляемые Украине вооружения, Водолацкий отметил: "Значит мы будем применять уже другое оружие для того, чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов".При этом депутат уточнил, что Российская Федерация, безусловно, обладает возможностями по нейтрализации такого рода угроз. Если Вооруженные силы Украины нанесут удары по объектам в глубине российской территории, Россия, по словам Водолацкого, будет вынуждена усилить меры безопасности.Как ранее заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, если немецкие ракеты Taurus будут применены по целям на территории Российской Федерации, это русским целям будет расценено как прямое участие Германии в украинском конфликте.
https://1prime.ru/20250526/svo-857929821.html
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запад, поставки вооружения, ограничения, военная помощь украине, россия
Вооружения, ЗАПАД, поставки вооружения, ограничения, военная помощь Украине, РОССИЯ
"Применим другое оружие". В России пообещали ответить на поставку ракет ВСУ
Водолацкий: РФ применит другое оружие в ответ на поставки ВСУ дальнобойных ракет
МОКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Для защиты своих городов Российская Федерация применит "другое оружие", если Запад поставит Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что его страна, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты снимают ограничения по дальности на поставляемые Украине вооружения, Водолацкий отметил: "Значит мы будем применять уже другое оружие для того, чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов".
При этом депутат уточнил, что Российская Федерация, безусловно, обладает возможностями по нейтрализации такого рода угроз. Если Вооруженные силы Украины нанесут удары по объектам в глубине российской территории, Россия, по словам Водолацкого, будет вынуждена усилить меры безопасности.
"Мрачно". В РФ оценили снятие Западом ограничений на поставки оружия Киеву
Как ранее заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, если немецкие ракеты Taurus будут применены по целям на территории Российской Федерации, это русским целям будет расценено как прямое участие Германии в украинском конфликте.