https://1prime.ru/20250526/robototekhnika-857934792.html
Путин назвал робототехнику одним из ключевых направлений России
Путин назвал робототехнику одним из ключевых направлений России - 26.05.2025, ПРАЙМ
Путин назвал робототехнику одним из ключевых направлений России
Президент России Владимир Путин назвал развитие робототехники одним из ключевых направлений в РФ. Кроме того, президент добавил, что Россия в данной области... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T17:48+0300
2025-05-26T17:48+0300
2025-05-26T17:48+0300
россия
роботы
робототехника
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал развитие робототехники одним из ключевых направлений в РФ. Кроме того, президент добавил, что Россия в данной области находится на верном пути."Я уже говорил публично несколько раз на этот счет. Вы, поскольку этим занимаетесь, знаете, каков уровень роботизации, скажем, в Японии. Не хочется даже лишний раз вслух об этом говорить, сколько приходится на тысячу человек роботов там и у нас. Но в целом мы как бы на правильном пути", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
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россия, роботы, робототехника, владимир путин
РОССИЯ, роботы, Робототехника, Владимир Путин
Путин назвал робототехнику одним из ключевых направлений России
Путин: Россия находится на верном пути в направлении развития робототехники
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал развитие робототехники одним из ключевых направлений в РФ. Кроме того, президент добавил, что Россия в данной области находится на верном пути.
"Я уже говорил публично несколько раз на этот счет. Вы, поскольку этим занимаетесь, знаете, каков уровень роботизации, скажем, в Японии. Не хочется даже лишний раз вслух об этом говорить, сколько приходится на тысячу человек роботов там и у нас. Но в целом мы как бы на правильном пути", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
Путин отметил активный выход российских компаний на зарубежный рынок