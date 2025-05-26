https://1prime.ru/20250526/robototekhnika-857934792.html

Путин назвал робототехнику одним из ключевых направлений России

Путин назвал робототехнику одним из ключевых направлений России - 26.05.2025, ПРАЙМ

Путин назвал робототехнику одним из ключевых направлений России

Президент России Владимир Путин назвал развитие робототехники одним из ключевых направлений в РФ. Кроме того, президент добавил, что Россия в данной области... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T17:48+0300

2025-05-26T17:48+0300

2025-05-26T17:48+0300

россия

роботы

робототехника

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал развитие робототехники одним из ключевых направлений в РФ. Кроме того, президент добавил, что Россия в данной области находится на верном пути."Я уже говорил публично несколько раз на этот счет. Вы, поскольку этим занимаетесь, знаете, каков уровень роботизации, скажем, в Японии. Не хочется даже лишний раз вслух об этом говорить, сколько приходится на тысячу человек роботов там и у нас. Но в целом мы как бы на правильном пути", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.

https://1prime.ru/20250526/kompanii-857933781.html

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2025

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россия, роботы, робототехника, владимир путин