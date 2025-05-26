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Путин назвал робототехнику одним из ключевых направлений России - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Путин назвал робототехнику одним из ключевых направлений России
Путин назвал робототехнику одним из ключевых направлений России - 26.05.2025, ПРАЙМ
Путин назвал робототехнику одним из ключевых направлений России
Президент России Владимир Путин назвал развитие робототехники одним из ключевых направлений в РФ. Кроме того, президент добавил, что Россия в данной области... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T17:48+0300
2025-05-26T17:48+0300
россия
роботы
робототехника
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал развитие робототехники одним из ключевых направлений в РФ. Кроме того, президент добавил, что Россия в данной области находится на верном пути."Я уже говорил публично несколько раз на этот счет. Вы, поскольку этим занимаетесь, знаете, каков уровень роботизации, скажем, в Японии. Не хочется даже лишний раз вслух об этом говорить, сколько приходится на тысячу человек роботов там и у нас. Но в целом мы как бы на правильном пути", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
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россия, роботы, робототехника, владимир путин
РОССИЯ, роботы, Робототехника, Владимир Путин
17:48 26.05.2025
 
Путин назвал робототехнику одним из ключевых направлений России

Путин: Россия находится на верном пути в направлении развития робототехники

© пресс-служба "Яндекса"Робот "Яндекс.Ровер"
Робот Яндекс.Ровер
© пресс-служба "Яндекса"
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал развитие робототехники одним из ключевых направлений в РФ. Кроме того, президент добавил, что Россия в данной области находится на верном пути.
"Я уже говорил публично несколько раз на этот счет. Вы, поскольку этим занимаетесь, знаете, каков уровень роботизации, скажем, в Японии. Не хочется даже лишний раз вслух об этом говорить, сколько приходится на тысячу человек роботов там и у нас. Но в целом мы как бы на правильном пути", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
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17:05
 
РОССИЯроботыРобототехникаВладимир Путин
 
 
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