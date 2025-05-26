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"Росатом" разработал документы для вывода из эксплуатации АЭС "Аккую" - 26.05.2025, ПРАЙМ
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"Росатом" разработал документы для вывода из эксплуатации АЭС "Аккую"
"Росатом" разработал документы для вывода из эксплуатации АЭС "Аккую" - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Росатом" разработал документы для вывода из эксплуатации АЭС "Аккую"
Специалисты АО "ТВЭЛ" (управляющая компания топливного дивизиона "Росатома") разработали полный комплект документов, обосновывающих стоимость вывода из... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T12:05+0300
2025-05-26T12:05+0300
энергетика
промышленность
турция
аэс "аккую"
росатом
россия
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Специалисты АО "ТВЭЛ" (управляющая компания топливного дивизиона "Росатома") разработали полный комплект документов, обосновывающих стоимость вывода из эксплуатации энергоблока №1 АЭС "Аккую", сооружаемой в Турции с участием России, впервые в мире такая модель создана на этапе строительства блока АЭС, сообщила пресс-служба ТВЭЛ. "В пакет вошли план расходов на вывод из эксплуатации, методика определения и расчетное обоснование величины отчислений в резервный фонд эксплуатирующей организации АО "Аккую Нуклеар" (компания "Росатома", отвечающая за реализацию проекта АЭС "Аккую" - ред).", - говорится в сообщении. Документация разработана с учетом законодательства Турции, согласно которому эксплуатирующая организация обязана отчислять средства в специальный резервный фонд министерства энергетики и природных ресурсов с каждого проданного киловатт-часа электроэнергии. Кроме того, национальным законодательством предусмотрено формирование отдельного внутреннего резерва для финансирования подготовки к выводу из эксплуатации и покрытия непредвиденных расходов, отмечается в сообщении. "Это первая практика при международной поставке АЭС и весомое доказательство комплексного характера российского предложения. Опыт, полученный на проекте "Аккую", может успешно тиражироваться при реализации аналогичных проектов за рубежом", - рассказал директор ТВЭЛ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами Эдуард Никитин, слова которого приведены в сообщении. Проектный срок эксплуатации энергоблоков ВВЭР-1200 АЭС "Аккую" составляет 60 лет с опцией продления ещё на 20 лет. Уже на этапе сооружения атомной станции "Росатом" разработал план расходов и рассчитал размер отчислений в соответствующие фонды для обеспечения своевременного выполнения будущих работ по выводу из эксплуатации атомной станции в полном объеме. АЭС "Аккую" – первая атомная электростанция в Турецкой Республике. Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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промышленность, турция, аэс "аккую", росатом, россия
Энергетика, Промышленность, ТУРЦИЯ, АЭС "Аккую", Росатом, РОССИЯ
12:05 26.05.2025
 
"Росатом" разработал документы для вывода из эксплуатации АЭС "Аккую"

В "Росатоме" разработали документ о стоимости вывода из эксплуатации блока №1 АЭС "Аккую"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАтомная станция "Аккую" в Турции
Атомная станция Аккую в Турции - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Специалисты АО "ТВЭЛ" (управляющая компания топливного дивизиона "Росатома") разработали полный комплект документов, обосновывающих стоимость вывода из эксплуатации энергоблока №1 АЭС "Аккую", сооружаемой в Турции с участием России, впервые в мире такая модель создана на этапе строительства блока АЭС, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.
"В пакет вошли план расходов на вывод из эксплуатации, методика определения и расчетное обоснование величины отчислений в резервный фонд эксплуатирующей организации АО "Аккую Нуклеар" (компания "Росатома", отвечающая за реализацию проекта АЭС "Аккую" - ред).", - говорится в сообщении.
Документация разработана с учетом законодательства Турции, согласно которому эксплуатирующая организация обязана отчислять средства в специальный резервный фонд министерства энергетики и природных ресурсов с каждого проданного киловатт-часа электроэнергии. Кроме того, национальным законодательством предусмотрено формирование отдельного внутреннего резерва для финансирования подготовки к выводу из эксплуатации и покрытия непредвиденных расходов, отмечается в сообщении.
"Это первая практика при международной поставке АЭС и весомое доказательство комплексного характера российского предложения. Опыт, полученный на проекте "Аккую", может успешно тиражироваться при реализации аналогичных проектов за рубежом", - рассказал директор ТВЭЛ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами Эдуард Никитин, слова которого приведены в сообщении.
Проектный срок эксплуатации энергоблоков ВВЭР-1200 АЭС "Аккую" составляет 60 лет с опцией продления ещё на 20 лет. Уже на этапе сооружения атомной станции "Росатом" разработал план расходов и рассчитал размер отчислений в соответствующие фонды для обеспечения своевременного выполнения будущих работ по выводу из эксплуатации атомной станции в полном объеме.
АЭС "Аккую" – первая атомная электростанция в Турецкой Республике. Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
"Росатом" вышел на финальный этап переговоров по новым АЭС в ряде стран
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ЭнергетикаПромышленностьТУРЦИЯАЭС "Аккую"РосатомРОССИЯ
 
 
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