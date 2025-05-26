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Россия намерена выйти на полную самообеспеченность яблоками к 2028 году

Россия намерена выйти на полную самообеспеченность яблоками к 2028 году - 26.05.2025, ПРАЙМ

Россия намерена выйти на полную самообеспеченность яблоками к 2028 году

Россия намерена выйти на полную самообеспеченность яблоками к 2028 году, производство яблок стало приоритетным направлением инвестирования, сообщили РИА Новости | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T14:39+0300

2025-05-26T14:39+0300

2025-05-26T14:39+0300

экономика

россия

россельхозбанк

росконгресс

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 26 мая – ПРАЙМ. Россия намерена выйти на полную самообеспеченность яблоками к 2028 году, производство яблок стало приоритетным направлением инвестирования, сообщили РИА Новости представители Россельхозбанка на Кавказском инвестиционном форуме. "Более трети всех инвестиций – 7,4 миллиарда рублей – привлекают многолетние культуры, например, яблони. Это приоритетное направление: к 2028 году Россия намерена выйти на полную самообеспеченность яблоками", – рассказали представители. Отмечается, что Россельхозбанк направил на поддержку плодово-ягодного направления более 20 миллиардов рублей по всей стране. РИА Новости выступает информационным партнером II Кавказского инвестиционного форума. Организатором КИФ выступает фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ.

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россия, россельхозбанк, росконгресс