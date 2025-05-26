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Глава МИД Турции отправляется с официальным визитом в Россию - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Турции отправляется с официальным визитом в Россию
Глава МИД Турции отправляется с официальным визитом в Россию - 26.05.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Турции отправляется с официальным визитом в Россию
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отправляется с официальным визитом в Россию, где в ходе насыщенной программы планирует обсудить как двустороннюю... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T00:20+0300
2025-05-26T00:20+0300
экономика
мировая экономика
россия
рф
турция
москва
сергей лавров
владимир путин
владимир мединский
мид
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СТАМБУЛ, 26 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отправляется с официальным визитом в Россию, где в ходе насыщенной программы планирует обсудить как двустороннюю повестку, так и ряд глобальных вопросов, в том числе украинское урегулирование. Фидан планирует посетить РФ по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова с рабочим визитом, рассчитывает на встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и с Лавровым, заявил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Также запланированы встречи с главой делегации РФ на стамбульских переговорах Владимиром Мединским, министром обороны Андреем Белоусовым и другими высокопоставленными российскими чиновниками, отметил источник. Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров между РФ и Украиной. По словам источника РИА Новости в МИД Турции, Фидан заявит российским коллегам о готовности Анкары продолжить роль посредника между Москвой и Киевом и о том, что Турция выступает за справедливое и устойчивое урегулирование украинского конфликта. Источник отметил, что Фидан обсудит с российскими коллегами двусторонние отношения стран, "являющихся ключевыми игроками в своих регионах", в частности, сотрудничество в торговле, энергетике и туризме. Также планируется обмен мнениями по поводу ситуации в Сирии, секторе Газа, в Закавказье и по ряду международных проблем. В МИД РФ сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с Фиданом ситуацию вокруг переговоров Москвы и Киева, а также вопросы безопасности судоходства в Черном море. В ведомстве отметили, что Москва и Анкара вносят весомый вклад в процесс нормализации ситуации в Сирии, "министры сосредоточатся на проблематике оказания содействия новым сирийским властям для дальнейшего налаживания в стране инклюзивного политического диалога и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло". Министерство добавило, что отдельной темой встречи станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество: министры сконцентрируются на вопросах формирования благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания и диверсификации товарообмена между странами. Также запланировано обсуждение предстоящего 19-го заседания Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В МИД РФ заявили, что "на переговорах имеется в виду затронуть тематику строительства АЭС "Аккую" и эксплуатации газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток". Кроме этого, пристальное внимание будет уделено обеспечению безопасности россиян на курортах страны - с начала года Турцию посетили уже почти миллион туристов из РФ. Российская сторона рассчитывает, что предстоящая встреча министров в Москве станет важным вкладом в углубление связей между двумя государствами, формирование более предсказуемой архитектуры региональной безопасности, отметили в МИД РФ. За 2024-2025 годы Фидан и Лавров встречались 9 раз и провели десять телефонных разговоров. Президенты стран встречались очно дважды и провели за это время девять телефонных переговоров.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мировая экономика, россия, рф, турция, москва, сергей лавров, владимир путин, владимир мединский, мид, мид рф, аэс "аккую", голубой поток, газопровод "турецкий поток"
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, РФ, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Сергей Лавров, Владимир Путин, Владимир Мединский, МИД, МИД РФ, АЭС "Аккую", Голубой поток, Газопровод "Турецкий поток"
00:20 26.05.2025
 
Глава МИД Турции отправляется с официальным визитом в Россию

Глава МИД Турции Фидан отправляется с официальным визитом в Россию

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СТАМБУЛ, 26 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отправляется с официальным визитом в Россию, где в ходе насыщенной программы планирует обсудить как двустороннюю повестку, так и ряд глобальных вопросов, в том числе украинское урегулирование.
Фидан планирует посетить РФ по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова с рабочим визитом, рассчитывает на встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и с Лавровым, заявил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Также запланированы встречи с главой делегации РФ на стамбульских переговорах Владимиром Мединским, министром обороны Андреем Белоусовым и другими высокопоставленными российскими чиновниками, отметил источник. Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров между РФ и Украиной.
По словам источника РИА Новости в МИД Турции, Фидан заявит российским коллегам о готовности Анкары продолжить роль посредника между Москвой и Киевом и о том, что Турция выступает за справедливое и устойчивое урегулирование украинского конфликта.
Источник отметил, что Фидан обсудит с российскими коллегами двусторонние отношения стран, "являющихся ключевыми игроками в своих регионах", в частности, сотрудничество в торговле, энергетике и туризме. Также планируется обмен мнениями по поводу ситуации в Сирии, секторе Газа, в Закавказье и по ряду международных проблем.
В МИД РФ сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с Фиданом ситуацию вокруг переговоров Москвы и Киева, а также вопросы безопасности судоходства в Черном море.
В ведомстве отметили, что Москва и Анкара вносят весомый вклад в процесс нормализации ситуации в Сирии, "министры сосредоточатся на проблематике оказания содействия новым сирийским властям для дальнейшего налаживания в стране инклюзивного политического диалога и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло".
Министерство добавило, что отдельной темой встречи станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество: министры сконцентрируются на вопросах формирования благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания и диверсификации товарообмена между странами. Также запланировано обсуждение предстоящего 19-го заседания Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
В МИД РФ заявили, что "на переговорах имеется в виду затронуть тематику строительства АЭС "Аккую" и эксплуатации газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток". Кроме этого, пристальное внимание будет уделено обеспечению безопасности россиян на курортах страны - с начала года Турцию посетили уже почти миллион туристов из РФ.
Российская сторона рассчитывает, что предстоящая встреча министров в Москве станет важным вкладом в углубление связей между двумя государствами, формирование более предсказуемой архитектуры региональной безопасности, отметили в МИД РФ.
За 2024-2025 годы Фидан и Лавров встречались 9 раз и провели десять телефонных разговоров. Президенты стран встречались очно дважды и провели за это время девять телефонных переговоров.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯРФТУРЦИЯМОСКВАСергей ЛавровВладимир ПутинВладимир МединскийМИДМИД РФАЭС "Аккую"Голубой потокГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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