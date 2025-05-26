https://1prime.ru/20250526/rossija-857905509.html

Глава МИД Турции отправляется с официальным визитом в Россию

Глава МИД Турции отправляется с официальным визитом в Россию - 26.05.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Турции отправляется с официальным визитом в Россию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отправляется с официальным визитом в Россию, где в ходе насыщенной программы планирует обсудить как двустороннюю... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T00:20+0300

2025-05-26T00:20+0300

2025-05-26T00:20+0300

экономика

мировая экономика

россия

рф

турция

москва

сергей лавров

владимир путин

владимир мединский

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857905509.jpg?1748208004

СТАМБУЛ, 26 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отправляется с официальным визитом в Россию, где в ходе насыщенной программы планирует обсудить как двустороннюю повестку, так и ряд глобальных вопросов, в том числе украинское урегулирование. Фидан планирует посетить РФ по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова с рабочим визитом, рассчитывает на встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и с Лавровым, заявил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Также запланированы встречи с главой делегации РФ на стамбульских переговорах Владимиром Мединским, министром обороны Андреем Белоусовым и другими высокопоставленными российскими чиновниками, отметил источник. Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров между РФ и Украиной. По словам источника РИА Новости в МИД Турции, Фидан заявит российским коллегам о готовности Анкары продолжить роль посредника между Москвой и Киевом и о том, что Турция выступает за справедливое и устойчивое урегулирование украинского конфликта. Источник отметил, что Фидан обсудит с российскими коллегами двусторонние отношения стран, "являющихся ключевыми игроками в своих регионах", в частности, сотрудничество в торговле, энергетике и туризме. Также планируется обмен мнениями по поводу ситуации в Сирии, секторе Газа, в Закавказье и по ряду международных проблем. В МИД РФ сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с Фиданом ситуацию вокруг переговоров Москвы и Киева, а также вопросы безопасности судоходства в Черном море. В ведомстве отметили, что Москва и Анкара вносят весомый вклад в процесс нормализации ситуации в Сирии, "министры сосредоточатся на проблематике оказания содействия новым сирийским властям для дальнейшего налаживания в стране инклюзивного политического диалога и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло". Министерство добавило, что отдельной темой встречи станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество: министры сконцентрируются на вопросах формирования благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания и диверсификации товарообмена между странами. Также запланировано обсуждение предстоящего 19-го заседания Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В МИД РФ заявили, что "на переговорах имеется в виду затронуть тематику строительства АЭС "Аккую" и эксплуатации газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток". Кроме этого, пристальное внимание будет уделено обеспечению безопасности россиян на курортах страны - с начала года Турцию посетили уже почти миллион туристов из РФ. Российская сторона рассчитывает, что предстоящая встреча министров в Москве станет важным вкладом в углубление связей между двумя государствами, формирование более предсказуемой архитектуры региональной безопасности, отметили в МИД РФ. За 2024-2025 годы Фидан и Лавров встречались 9 раз и провели десять телефонных разговоров. Президенты стран встречались очно дважды и провели за это время девять телефонных переговоров.

рф

турция

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, рф, турция, москва, сергей лавров, владимир путин, владимир мединский, мид, мид рф, аэс "аккую", голубой поток, газопровод "турецкий поток"