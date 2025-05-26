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Рубль дешевеет к юаню на Московской бирже в начале недели

Рубль дешевеет к юаню на Московской бирже в начале недели - 26.05.2025, ПРАЙМ

Рубль дешевеет к юаню на Московской бирже в начале недели

Курс рубля в понедельник снижается к юаню, китайская валюта удерживается выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T13:04+0300

2025-05-26T13:04+0300

2025-05-26T13:04+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник снижается к юаню, китайская валюта удерживается выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.54 мск растёт на 6 копеек относительно пятницы, до 11,09 рубля. Диапазон колебаний на сессии пока составляет 11,04-11,10 рубля. Влияние внешнеполитического новостного фона в последнее время ослабевает, и действие внутренних факторов будет в ближайшее время определяющим для курсообразования, считает Денис Попов из ПСБ. Курс продолжает колебаться около поддержки 11 рублей за юань, в свою очередь отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Не исключаем ее тестирования и даже пробоя вниз в ближайшие дни в связи с приближением пика налогового периода мая. Однако... падение цен на нефть скорее рано, чем поздно скажется на снижении потока валюты в страну и приведет к ослаблению рубля", - добавляет он. "Сегодня ждём сохранение курсовых котировок в нижней части текущего торгового диапазона 11-11,5 рублей за юань", - заключает Попов.

https://1prime.ru/20250526/yuan-857915156.html

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рынок, юань, рубль