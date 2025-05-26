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В ЦБ РФ сообщили о росте денежной массы страны
В ЦБ РФ сообщили о росте денежной массы страны - 26.05.2025, ПРАЙМ
В ЦБ РФ сообщили о росте денежной массы страны
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в апреле вырос на 0,9%, до 117,5 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T19:33+0300
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2025-05-26T19:34+0300
экономика
денежная масса
рост
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в апреле вырос на 0,9%, до 117,5 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 мая составил 117,537 триллиона рублей, на 1 апреля - 116,499 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,038 триллиона рублей, или на 0,9%.
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денежная масса, рост
Экономика, денежная масса, рост
В ЦБ РФ сообщили о росте денежной массы страны
ЦБ РФ: денежная масса РФ в апреле выросла на 0,9%, до до 117,5 трлн руб
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в апреле вырос на 0,9%, до 117,5 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 мая составил 117,537 триллиона рублей, на 1 апреля - 116,499 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,038 триллиона рублей, или на 0,9%.
Банк России отметил снижение объема денежной массы страны