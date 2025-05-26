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В ЦБ РФ сообщили о росте денежной массы страны - 26.05.2025, ПРАЙМ
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В ЦБ РФ сообщили о росте денежной массы страны
В ЦБ РФ сообщили о росте денежной массы страны - 26.05.2025, ПРАЙМ
В ЦБ РФ сообщили о росте денежной массы страны
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в апреле вырос на 0,9%, до 117,5 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. | 26.05.2025, ПРАЙМ
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экономика
денежная масса
рост
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в апреле вырос на 0,9%, до 117,5 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 мая составил 117,537 триллиона рублей, на 1 апреля - 116,499 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,038 триллиона рублей, или на 0,9%.
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денежная масса, рост
Экономика, денежная масса, рост
19:33 26.05.2025 (обновлено: 19:34 26.05.2025)
 
В ЦБ РФ сообщили о росте денежной массы страны

ЦБ РФ: денежная масса РФ в апреле выросла на 0,9%, до до 117,5 трлн руб

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в апреле вырос на 0,9%, до 117,5 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 мая составил 117,537 триллиона рублей, на 1 апреля - 116,499 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,038 триллиона рублей, или на 0,9%.
Рублевые купюры разного достоинства. - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Банк России отметил снижение объема денежной массы страны
21 апреля, 18:59
 
Экономикаденежная массарост
 
 
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