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В ЦБ РФ сообщили о росте денежной массы страны

В ЦБ РФ сообщили о росте денежной массы страны - 26.05.2025, ПРАЙМ

В ЦБ РФ сообщили о росте денежной массы страны

Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в апреле вырос на 0,9%, до 117,5 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T19:33+0300

2025-05-26T19:33+0300

2025-05-26T19:34+0300

экономика

денежная масса

рост

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в апреле вырос на 0,9%, до 117,5 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 мая составил 117,537 триллиона рублей, на 1 апреля - 116,499 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,038 триллиона рублей, или на 0,9%.

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денежная масса, рост