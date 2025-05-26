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ЕК рассмотрит возможность введения санкций против Румынии
ЕК рассмотрит возможность введения санкций против Румынии - 26.05.2025, ПРАЙМ
ЕК рассмотрит возможность введения санкций против Румынии
Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против Румынии из-за того, что Бухарест так и не представил четкий план по сокращению дефицита бюджета... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T11:03+0300
2025-05-26T11:03+0300
2025-05-26T11:03+0300
экономика
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против Румынии из-за того, что Бухарест так и не представил четкий план по сокращению дефицита бюджета на ближайшие семь лет, передает агентство Bloomberg. Брюссель уже изучает неудачу Бухареста в разработке ясного плана по сокращению бюджетного дефицита, отмечает агентство. "Ожидается, что (Европейская - ред.) комиссия подвергнет балканское государство (Румынию - ред.) критике в обзоре, который должен выйти 4 июня, обсуждается возможность введения санкций", - передает агентство со ссылкой на источник, знакомый с дискуссиями. На выборах президента Румынии во втором туре 18 мая победил независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. Он вступит в должность президента Румынии 26 мая, принеся присягу перед парламентом, а также получит благословение от главы Румынской православной церкви патриарха Даниила. Ранее Дан заявил, что в качестве президента сосредоточится на решении проблемы дефицита государственного бюджета, чтобы предотвратить серьезный экономический кризис. Помимо этого, новый президент столкнется с тем, что в парламенте больше нет правящей коалиции. Ему нужно будет обсудить с депутатами вопрос назначения нового премьера, а также постараться обеспечить поддержку нового правительства парламентом.
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румыния, бухарест, ек
Экономика, РУМЫНИЯ, Бухарест, ЕК
ЕК рассмотрит возможность введения санкций против Румынии
Bloomberg: ЕК может ввести санкции против Румынии из-за неготовности плана по бюджету
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ.
Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против Румынии из-за того, что Бухарест так и не представил четкий план по сокращению дефицита бюджета на ближайшие семь лет, передает агентство Bloomberg
.
Брюссель уже изучает неудачу Бухареста в разработке ясного плана по сокращению бюджетного дефицита, отмечает агентство.
"Ожидается, что (Европейская - ред.) комиссия подвергнет балканское государство (Румынию - ред.) критике в обзоре, который должен выйти 4 июня, обсуждается возможность введения санкций", - передает агентство со ссылкой на источник, знакомый с дискуссиями.
На выборах президента Румынии во втором туре 18 мая победил независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. Он вступит в должность президента Румынии 26 мая, принеся присягу перед парламентом, а также получит благословение от главы Румынской православной церкви патриарха Даниила.
Ранее Дан заявил, что в качестве президента сосредоточится на решении проблемы дефицита государственного бюджета, чтобы предотвратить серьезный экономический кризис. Помимо этого, новый президент столкнется с тем, что в парламенте больше нет правящей коалиции. Ему нужно будет обсудить с депутатами вопрос назначения нового премьера, а также постараться обеспечить поддержку нового правительства парламентом.
Санкции против России могут стать предметом переговоров, заявил источник