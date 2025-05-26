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"Русал" начал импортозамещение калийного удобрения на российском рынке

"Русал" начал импортозамещение калийного удобрения на российском рынке - 26.05.2025, ПРАЙМ

"Русал" начал импортозамещение калийного удобрения на российском рынке

Ачинский глиноземный комбинат (АГК), входящий в "Русал", начал поставки сульфата калия российским фермерам, продукция предприятия замещает ушедших с... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T10:25+0300

2025-05-26T10:25+0300

2025-05-26T10:57+0300

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финансы

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МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Ачинский глиноземный комбинат (АГК), входящий в "Русал", начал поставки сульфата калия российским фермерам, продукция предприятия замещает ушедших с отечественного рынка западноевропейских поставщиков, сообщила компания."Входящий в "Русал" Ачинский глиноземный комбинат (АГК) начал поставки сульфата калия российским фермерам. АГК ежегодно производит 36 000 тонн сульфата калия, ранее они полностью экспортировались… Продукция Ачинского комбината замещает ушедших с российского рынка западноевропейских поставщиков", - говорится в сообщении.Отмечается, что комбинат выпускает это калийное удобрение в качестве сопутствующего продукта.Для вывода сульфата калия на внутренний рынок потребовалась сложная процедура его регистрации в Минсельхозе России и строительство специальной линии фасовки, подчеркивают в релизе. По словам управляющего директора АГК Виталия Пригарина, эта процедура и разработка норм внесения заняли более двух лет."В 2022 году налаженные цепочки поставок были нарушены, поэтому "Русал" решил переориентировать продукцию Ачинского комбината калия на внутренний рынок. АГК – наш единственный глиноземный завод, который перерабатывает нефелиновую руду и имеет всю технологическую цепочку, необходимую для производства сульфата калия", – приводятся в релизе слов директора глиноземного дивизиона Якова Ицкова.Самое распространенное в России и мире калийное удобрение – хлористый калий – нежелательно применять в теплицах и в районах рискованного земледелия (в Нижнем Поволжье, на юге Сибири), так как хлор не вымывается из грунта или почвы, накапливается и приводит к снижению плодородия почв, объяснили в "Русале".Не содержащий хлора сульфат калия широко используется в тепличном хозяйстве, а также в таких субъектах РФ, как Хакасия и Кемеровская область, Астраханская и Волгоградская области, заключили в компании.Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. В 2024 году на долю компании приходилось около 5,5% мирового производства алюминия и 4,7% производства глинозема, следует из материалов предприятия.

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россия, финансы, русал, минсельхоз