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Российский рынок акций продолжает снижение во второй половине торгов - 26.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250526/rynok-857931186.html
Российский рынок акций продолжает снижение во второй половине торгов
Российский рынок акций продолжает снижение во второй половине торгов - 26.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжает снижение во второй половине торгов
Российский рынок акций продолжает заметное снижение во второй половине торгов понедельника на целом ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T16:09+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает заметное снижение во второй половине торгов понедельника на целом ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.53 мск снижался на 1,98% - до 2 715,2 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,03%, до 64,19 доллара за баррель. "Драйверов для роста становится все меньше. Из-за высоких процентных ставок и ограничений в доступе ко внешнему финансированию российские компании отказываются от дивидендов, чтобы сохранить деньги на балансе", - комментирует Александр Бахтин из "Гарда капитал". Также инвесторов пугают последние заявления президента США Дональда Трампа об ужесточении санкций против России, если не будет прогресса в украинском вопросе, добавляет Бахтин. "Мы считаем, что текущее поведение сторон – это больше инфошум, на который не стоит обращать много внимания, так как переговорный процесс вновь сдвинулся с места. Стоит ожидать новой встречи России и Украины в Стамбуле", - отмечает Никита Степанов из ФГ "Финам". "Новостной фон относительно этих событий будет во многом определять направление рынка", - считает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал". Очередное заседание ЦБ РФ состоится 6 июня, возможно, будет более мягкий сигнал, что также может повлиять на рынок, добавил эксперт. "Дополнительным негативом остается слабость нефти, которая резко просела после неудачной попытки продолжить пятничный рост. Правда, это частично компенсируется умеренным ослаблением рубля. Однако его курс по-прежнему существенно завышен с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров. Особенно на фоне низкого уровня нефтяных цен", - отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Сильно дешевеют акции "СПБ Биржи" (-6,49%), "Вуш Холдинга" (-4,57%), "М.видео" (-4,48%), "ТГК-1" (-4,29%), "Газпрома" (-3,90%). Дорожают акции Московского кредитного банка (+2,82%), префы "Башнефти" (+0,42%), "Транснефти" (+0,34%), обыкновенные акции "Мосэнерго" (+0,32%). ПРОГНОЗЫ "С точки зрения техники индекс подходит к восходящей трендовой линии. При пробитии тренда вероятно снижение до 2650-2500 пунктов", - считает Степанов. Он ожидает закрытия в "красной зоне". "Если новостных сюрпризов не будет, то под давлением вышеописанных факторов российский рынок может долго не удержаться на уровне 2700 пунктов и пойти ниже. Тогда не исключаем спуск по индексу Мосбиржи уже к диапазону 2630-2650 пунктов", - заключает Бахтин.
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рынок, торги, москва, сша, украина
Экономика, Рынок, Торги, МОСКВА, США, УКРАИНА
16:09 26.05.2025 (обновлено: 16:10 26.05.2025)
 
Российский рынок акций продолжает снижение во второй половине торгов

Российский рынок акций продолжает снижение на ряде факторов

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает заметное снижение во второй половине торгов понедельника на целом ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.53 мск снижался на 1,98% - до 2 715,2 пункта.
Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,03%, до 64,19 доллара за баррель.
"Драйверов для роста становится все меньше. Из-за высоких процентных ставок и ограничений в доступе ко внешнему финансированию российские компании отказываются от дивидендов, чтобы сохранить деньги на балансе", - комментирует Александр Бахтин из "Гарда капитал".
Также инвесторов пугают последние заявления президента США Дональда Трампа об ужесточении санкций против России, если не будет прогресса в украинском вопросе, добавляет Бахтин.
"Мы считаем, что текущее поведение сторон – это больше инфошум, на который не стоит обращать много внимания, так как переговорный процесс вновь сдвинулся с места. Стоит ожидать новой встречи России и Украины в Стамбуле", - отмечает Никита Степанов из ФГ "Финам".
"Новостной фон относительно этих событий будет во многом определять направление рынка", - считает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал".
Очередное заседание ЦБ РФ состоится 6 июня, возможно, будет более мягкий сигнал, что также может повлиять на рынок, добавил эксперт.
"Дополнительным негативом остается слабость нефти, которая резко просела после неудачной попытки продолжить пятничный рост. Правда, это частично компенсируется умеренным ослаблением рубля. Однако его курс по-прежнему существенно завышен с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров. Особенно на фоне низкого уровня нефтяных цен", - отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

Сильно дешевеют акции "СПБ Биржи" (-6,49%), "Вуш Холдинга" (-4,57%), "М.видео" (-4,48%), "ТГК-1" (-4,29%), "Газпрома" (-3,90%).
Дорожают акции Московского кредитного банка (+2,82%), префы "Башнефти" (+0,42%), "Транснефти" (+0,34%), обыкновенные акции "Мосэнерго" (+0,32%).

ПРОГНОЗЫ

"С точки зрения техники индекс подходит к восходящей трендовой линии. При пробитии тренда вероятно снижение до 2650-2500 пунктов", - считает Степанов. Он ожидает закрытия в "красной зоне".
"Если новостных сюрпризов не будет, то под давлением вышеописанных факторов российский рынок может долго не удержаться на уровне 2700 пунктов и пойти ниже. Тогда не исключаем спуск по индексу Мосбиржи уже к диапазону 2630-2650 пунктов", - заключает Бахтин.
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