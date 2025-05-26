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Санкции против России могут стать предметом переговоров, заявил источник - 26.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250526/sanktsii-857909443.html
Санкции против России могут стать предметом переговоров, заявил источник
Санкции против России могут стать предметом переговоров, заявил источник - 26.05.2025, ПРАЙМ
Санкции против России могут стать предметом переговоров, заявил источник
Незаконные санкции Запада против России на каком-то этапе могут стать предметом переговорного процесса, но всё будет зависеть от их хода, пока нельзя ничего... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T08:36+0300
2025-05-26T08:36+0300
экономика
россия
запад
анкара
владимир путин
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АНКАРА, 26 мая - ПРАЙМ. Незаконные санкции Запада против России на каком-то этапе могут стать предметом переговорного процесса, но всё будет зависеть от их хода, пока нельзя ничего прогнозировать, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "На каком-то этапе это станет предметом переговорного процесса. Всё будет зависеть как раз от их (переговоров - ред.) хода. Но пока рано делать какие-либо выводы. Всё будет зависеть от того, как будет идти процесс", - сказал собеседник агентства. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, запад, анкара, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, Анкара, Владимир Путин
08:36 26.05.2025
 
Санкции против России могут стать предметом переговоров, заявил источник

Источник: санкции против РФ на каком-то этапе могут стать предметом переговоров

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк#Флаг России
#Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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АНКАРА, 26 мая - ПРАЙМ. Незаконные санкции Запада против России на каком-то этапе могут стать предметом переговорного процесса, но всё будет зависеть от их хода, пока нельзя ничего прогнозировать, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"На каком-то этапе это станет предметом переговорного процесса. Всё будет зависеть как раз от их (переговоров - ред.) хода. Но пока рано делать какие-либо выводы. Всё будет зависеть от того, как будет идти процесс", - сказал собеседник агентства.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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