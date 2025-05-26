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"Не в интересах США". Трамп не будет давить на Россию, утверждает NYT - 26.05.2025, ПРАЙМ
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"Не в интересах США". Трамп не будет давить на Россию, утверждает NYT
"Не в интересах США". Трамп не будет давить на Россию, утверждает NYT - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Не в интересах США". Трамп не будет давить на Россию, утверждает NYT
Президент США Дональд Трамп после разговора с российским президентом Владимиром Путиным ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на РФ и вводить... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T21:00+0300
2025-05-26T21:00+0300
политика
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дональд трамп
давление
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским президентом Владимиром Путиным ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на РФ и вводить жесткие санкции, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц, проинформированных о прошедшей беседе. "Трамп прояснил, что у него нет намерений оказывать давление, а тем более вводить жесткие экономические санкции в отношении России", - говорится в материале. Источники отметили, что Трамп также дал понять, что отказывается от приверженности, о которой он заявил лидерам Франции, Германии и Британии ранее, касающейся возможности присоединения к их санкционным ограничениям против РФ. "После телефонного разговора Трампа с Путиным на прошлой неделе чиновники Белого дома заявили, что санкции в отношении России имели скудные результаты и не будут соответствовать интересам США", - добавляет издание. Президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели в понедельник, 19 мая, телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, после разговора сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
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сша, дональд трамп, давление, санкции против рф, сми
Политика, США, Дональд Трамп, давление, санкции против РФ, СМИ
21:00 26.05.2025
 
"Не в интересах США". Трамп не будет давить на Россию, утверждает NYT

NYT: Трамп после разговора с Путиным не намерен давить на РФ и вводить санкции

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© Фото : Official White House/Daniel Torok
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским президентом Владимиром Путиным ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на РФ и вводить жесткие санкции, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц, проинформированных о прошедшей беседе.
"Трамп прояснил, что у него нет намерений оказывать давление, а тем более вводить жесткие экономические санкции в отношении России", - говорится в материале.
Источники отметили, что Трамп также дал понять, что отказывается от приверженности, о которой он заявил лидерам Франции, Германии и Британии ранее, касающейся возможности присоединения к их санкционным ограничениям против РФ.
"После телефонного разговора Трампа с Путиным на прошлой неделе чиновники Белого дома заявили, что санкции в отношении России имели скудные результаты и не будут соответствовать интересам США", - добавляет издание.
#Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
Санкции против России могут стать предметом переговоров, заявил источник
08:36
Президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели в понедельник, 19 мая, телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, после разговора сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
 
ПолитикаСШАДональд Трампдавлениесанкции против РФСМИ
 
 
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