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"Не в интересах США". Трамп не будет давить на Россию, утверждает NYT
"Не в интересах США". Трамп не будет давить на Россию, утверждает NYT - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Не в интересах США". Трамп не будет давить на Россию, утверждает NYT
Президент США Дональд Трамп после разговора с российским президентом Владимиром Путиным ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на РФ и вводить... | 26.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским президентом Владимиром Путиным ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на РФ и вводить жесткие санкции, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц, проинформированных о прошедшей беседе. "Трамп прояснил, что у него нет намерений оказывать давление, а тем более вводить жесткие экономические санкции в отношении России", - говорится в материале. Источники отметили, что Трамп также дал понять, что отказывается от приверженности, о которой он заявил лидерам Франции, Германии и Британии ранее, касающейся возможности присоединения к их санкционным ограничениям против РФ. "После телефонного разговора Трампа с Путиным на прошлой неделе чиновники Белого дома заявили, что санкции в отношении России имели скудные результаты и не будут соответствовать интересам США", - добавляет издание. Президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели в понедельник, 19 мая, телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, после разговора сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
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Политика, США, Дональд Трамп, давление, санкции против РФ, СМИ
"Не в интересах США". Трамп не будет давить на Россию, утверждает NYT
NYT: Трамп после разговора с Путиным не намерен давить на РФ и вводить санкции
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским президентом Владимиром Путиным ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на РФ и вводить жесткие санкции, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц, проинформированных о прошедшей беседе.
"Трамп прояснил, что у него нет намерений оказывать давление, а тем более вводить жесткие экономические санкции в отношении России", - говорится в материале.
Источники отметили, что Трамп также дал понять, что отказывается от приверженности, о которой он заявил лидерам Франции, Германии и Британии ранее, касающейся возможности присоединения к их санкционным ограничениям против РФ.
"После телефонного разговора Трампа с Путиным на прошлой неделе чиновники Белого дома заявили, что санкции в отношении России имели скудные результаты и не будут соответствовать интересам США", - добавляет издание.
Санкции против России могут стать предметом переговоров, заявил источник
Президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели в понедельник, 19 мая, телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, после разговора сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.