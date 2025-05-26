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"Это губительно". На Западе запричитали из-за принятых мер против России - 26.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Это губительно". На Западе запричитали из-за принятых мер против России
"Это губительно". На Западе запричитали из-за принятых мер против России - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Это губительно". На Западе запричитали из-за принятых мер против России
Евросоюз усиливает санкции в отношении Российской Федерации, оказывая в результате давление на своих же сельхозпроизводителей. Об этом рассказывается в... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T21:37+0300
2025-05-26T21:40+0300
экономика
евросоюз
санкции против рф
сельхозпроизводители
критика
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Евросоюз усиливает санкции в отношении Российской Федерации, оказывая в результате давление на своих же сельхозпроизводителей. Об этом рассказывается в публикации немецкой газеты Berliner Zeitung."Это губительно для отрасли, - утверждает представитель Французской ассоциации производителей зерна Филипп Эйзель. - Цены на удобрения и так высоки — эта мера подтолкнет их еще выше".Как сообщается в статье, аграрии Евросоюза жестко раскритиковали решение о введении новых санкций в отношении России. В частности, они прогнозируют существенный рост себестоимости и ожидают, что потеряют конкурентоспособность.Европарламент принял решение о введении масштабных санкций в отношении Российской Федерации и Белоруссии. В будущем поставки из этих стран сахара, муки, кормов для животных и особенно удобрений будут облагаться пошлинами.
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евросоюз, санкции против рф, сельхозпроизводители, критика
Экономика, Евросоюз, санкции против РФ, сельхозпроизводители, критика
21:37 26.05.2025 (обновлено: 21:40 26.05.2025)
 
"Это губительно". На Западе запричитали из-за принятых мер против России

Berliner Zeitung: европейские фермеры ужаснулись новым санкциям против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Евросоюз усиливает санкции в отношении Российской Федерации, оказывая в результате давление на своих же сельхозпроизводителей. Об этом рассказывается в публикации немецкой газеты Berliner Zeitung.
"Это губительно для отрасли, - утверждает представитель Французской ассоциации производителей зерна Филипп Эйзель. - Цены на удобрения и так высоки — эта мера подтолкнет их еще выше".
Как сообщается в статье, аграрии Евросоюза жестко раскритиковали решение о введении новых санкций в отношении России. В частности, они прогнозируют существенный рост себестоимости и ожидают, что потеряют конкурентоспособность.
Флаги Евросоюза, Франция
СМИ: ЕС может расширить санкции против судов, якобы перевозящих нефть из РФ
24 мая, 11:24
Европарламент принял решение о введении масштабных санкций в отношении Российской Федерации и Белоруссии. В будущем поставки из этих стран сахара, муки, кормов для животных и особенно удобрений будут облагаться пошлинами.
 
ЭкономикаЕвросоюзсанкции против РФсельхозпроизводителикритика
 
 
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