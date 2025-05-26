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"Это губительно". На Западе запричитали из-за принятых мер против России

"Это губительно". На Западе запричитали из-за принятых мер против России - 26.05.2025, ПРАЙМ

"Это губительно". На Западе запричитали из-за принятых мер против России

Евросоюз усиливает санкции в отношении Российской Федерации, оказывая в результате давление на своих же сельхозпроизводителей. Об этом рассказывается в... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T21:37+0300

2025-05-26T21:37+0300

2025-05-26T21:40+0300

экономика

евросоюз

санкции против рф

сельхозпроизводители

критика

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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Евросоюз усиливает санкции в отношении Российской Федерации, оказывая в результате давление на своих же сельхозпроизводителей. Об этом рассказывается в публикации немецкой газеты Berliner Zeitung."Это губительно для отрасли, - утверждает представитель Французской ассоциации производителей зерна Филипп Эйзель. - Цены на удобрения и так высоки — эта мера подтолкнет их еще выше".Как сообщается в статье, аграрии Евросоюза жестко раскритиковали решение о введении новых санкций в отношении России. В частности, они прогнозируют существенный рост себестоимости и ожидают, что потеряют конкурентоспособность.Европарламент принял решение о введении масштабных санкций в отношении Российской Федерации и Белоруссии. В будущем поставки из этих стран сахара, муки, кормов для животных и особенно удобрений будут облагаться пошлинами.

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евросоюз, санкции против рф, сельхозпроизводители, критика