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Путин призвал душить сервисы, которые "пытаются душить" Россию
Путин призвал душить сервисы, которые "пытаются душить" Россию - 26.05.2025, ПРАЙМ
Путин призвал душить сервисы, которые "пытаются душить" Россию
Иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов России, "надо душить", действовать зеркально, заявил президент... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T18:53+0300
2025-05-26T18:53+0300
2025-05-26T19:10+0300
экономика
владимир путин
иностранные сервисы
интернет-сервисы
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов России, "надо душить", действовать зеркально, заявил президент России Владимир Путин. Путин в понедельник проводит встречу с представителями деловых кругов России. Генеральный директор ПАО "ИВА" Станислав Иодковский в своем выступлении затронул тему работы иностранных компаний, которые "не до конца ушли" из России. "Как один из инструментов, может быть, ушедшим компаниям, которые не до конца ушли, например, сервисы Zoom или Microsoft, они до сих пор продолжают вести деятельность, чуть-чуть ограничить их", - предложил он. Глава государства поддержал предложение, заявив, что такие компании "надо душить". "Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения. Потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Вот и всё. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке, а они пытаются нас душить. Нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать", - сказал в ответ Путин.
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владимир путин, иностранные сервисы, интернет-сервисы
Экономика, Владимир Путин, иностранные сервисы, интернет-сервисы
Путин призвал душить сервисы, которые "пытаются душить" Россию
Путин призвал душить сервисы, которые ушли из РФ и "пытаются душить нас"
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов России, "надо душить", действовать зеркально, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник проводит встречу с представителями деловых кругов России. Генеральный директор ПАО "ИВА" Станислав Иодковский в своем выступлении затронул тему работы иностранных компаний, которые "не до конца ушли" из России.
"Как один из инструментов, может быть, ушедшим компаниям, которые не до конца ушли, например, сервисы Zoom или Microsoft, они до сих пор продолжают вести деятельность, чуть-чуть ограничить их", - предложил он.
Глава государства поддержал предложение, заявив, что такие компании "надо душить".
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"Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения. Потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Вот и всё. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке, а они пытаются нас душить. Нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать", - сказал в ответ Путин.