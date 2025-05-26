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Суд оштрафовал книжный магазин "Фаланстер" на 80 тысяч рублей
Суд оштрафовал книжный магазин "Фаланстер" на 80 тысяч рублей - 26.05.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал книжный магазин "Фаланстер" на 80 тысяч рублей
Тверской суд Москвы оштрафовал на 80 тысяч рублей книжный магазин "Фаланстер" по административной статье об участии в деятельности нежелательной организации,... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T16:12+0300
2025-05-26T16:12+0300
2025-05-26T16:12+0300
россия
суд
книжные магазины
штраф
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы оштрафовал на 80 тысяч рублей книжный магазин "Фаланстер" по административной статье об участии в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы общество с ограниченной ответственностью "Фаланстер" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 80 тысяч рублей", - рассказали в суде. Протокол был составлен за участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной в РФ.
https://1prime.ru/20250526/sud-857914452.html
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россия, суд, книжные магазины, штраф
РОССИЯ, суд, книжные магазины, штраф
Суд оштрафовал книжный магазин "Фаланстер" на 80 тысяч рублей
Книжный магазин "Фаланстер" оштрафовали по статье за участие в нежелательной организации
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы оштрафовал на 80 тысяч рублей книжный магазин "Фаланстер" по административной статье об участии в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы общество с ограниченной ответственностью "Фаланстер" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 80 тысяч рублей", - рассказали в суде.
Протокол был составлен за участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной в РФ.
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