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Собянин подписал закон о штрафе для таксистов за незнание Москвы - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Собянин подписал закон о штрафе для таксистов за незнание Москвы
Собянин подписал закон о штрафе для таксистов за незнание Москвы - 26.05.2025, ПРАЙМ
Собянин подписал закон о штрафе для таксистов за незнание Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафе для таксистов, не прошедших аттестацию на знание столицы, соответствующий документ опубликован на официальном... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T23:41+0300
2025-05-26T23:41+0300
экономика
сергей собянин
штраф
такси
москва
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафе для таксистов, не прошедших аттестацию на знание столицы, соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и столичного правительства. В соответствии с законом, управление легковым такси водителем, не прошедшим в установленном нормативным правовым актом города Москвы порядке аттестацию на знание расположения на территории города объектов транспортной инфраструктуры, объектов культурного наследия, медицинских организаций, объектов образования, объектов спорта, объектов, занимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации, правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. С 1 марта 2025 года в Москве введена обязательная аттестация таксистов на знание местных достопримечательностей, правил перевозки багажа и оказания первой помощи в ДТП. Данные нормы закреплены в федеральном законодательстве и в региональном законе "О легковом такси в городе Москве".
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сергей собянин, штраф, такси, москва
Экономика, Сергей Собянин, штраф, такси, МОСКВА
23:41 26.05.2025
 
Собянин подписал закон о штрафе для таксистов за незнание Москвы

Собянин подписал закон о штрафе для таксистов без аттестации на знание Москвы

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафе для таксистов, не прошедших аттестацию на знание столицы, соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и столичного правительства.
В соответствии с законом, управление легковым такси водителем, не прошедшим в установленном нормативным правовым актом города Москвы порядке аттестацию на знание расположения на территории города объектов транспортной инфраструктуры, объектов культурного наследия, медицинских организаций, объектов образования, объектов спорта, объектов, занимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации, правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.
С 1 марта 2025 года в Москве введена обязательная аттестация таксистов на знание местных достопримечательностей, правил перевозки багажа и оказания первой помощи в ДТП. Данные нормы закреплены в федеральном законодательстве и в региональном законе "О легковом такси в городе Москве".
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