https://1prime.ru/20250526/shvetsiya-857939648.html

Захарова рассказала, насколько крепки позиции русофобов в Швеции

Захарова рассказала, насколько крепки позиции русофобов в Швеции - 26.05.2025, ПРАЙМ

Захарова рассказала, насколько крепки позиции русофобов в Швеции

В Швеции крепки позиции тех, кто заинтересован в росте напряженности в отношениях с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T20:35+0300

2025-05-26T20:35+0300

2025-05-26T20:35+0300

политика

мария захарова

россия

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. В Швеции крепки позиции тех, кто заинтересован в росте напряженности в отношениях с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Емкость с краской сбросили с дрона на посольство России в Швеции 25 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия направит ноту протеста властям Швеции в связи с нападением на посольство. "Российское Посольство в шведской столице функционирует фактически в боевых условиях. Данный инцидент с атакой БПЛА стал уже 15-м по счету, начиная с мая 2024 года. То есть подобное беззаконие при очевидном попустительстве, а, возможно, и с прямой санкции шведских властей происходит ежемесячно, а то и чаще", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства. По ее оценке, вопиющим представляется и тот факт, что шведским правоохранительным органам до сих пор так не удалось установить и привлечь к ответственности злоумышленников ни по одному эпизоду с налетами беспилотников. "Что, конечно же, вызывает у нас обоснованный вопрос: заинтересована ли шведская сторона в проведении беспристрастного, а, главное, результативного расследования? В целом вся нынешняя ситуация наводит на мысль о том, что в Швеции чрезвычайно крепки позиции тех, кто заинтересован в росте напряженности в отношениях с нашей страной, умышленно саботирует основополагающие дипломатические договоренности и, судя по всему, пытается нанести максимальный ущерб как имеющим дипломатический иммунитет объектам российской недвижимости, так и работающим на этих объектах сотрудникам", - отметила Захарова. Она напомнила, что Россия настаивает на неукоснительном выполнении шведскими властями обязательств принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения физической безопасности и неприкосновенности российского загранпредставительства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, россия