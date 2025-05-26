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Швейцария заявила о желании активизировать сотрудничество с НАТО и ЕС - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Швейцария заявила о желании активизировать сотрудничество с НАТО и ЕС
Швейцария заявила о желании активизировать сотрудничество с НАТО и ЕС - 26.05.2025, ПРАЙМ
Швейцария заявила о желании активизировать сотрудничество с НАТО и ЕС
Швейцария хочет активизировать сотрудничество с НАТО и ЕС в области обороны "в рамках нейтралитета", заявил на пресс-конференции в Берне глава минобороны страны | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T11:43+0300
2025-05-26T11:43+0300
швейцария
нато
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ес
оборона
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ЖЕНЕВА, 26 мая - ПРАЙМ. Швейцария хочет активизировать сотрудничество с НАТО и ЕС в области обороны "в рамках нейтралитета", заявил на пресс-конференции в Берне глава минобороны страны Мартин Пфистер. "Швейцарии крайне важно укреплять сотрудничество (в области обороны - ред.) с соседними странами, НАТО и ЕС, соблюдая при этом рамки нейтралитета", - сказал он. Трансляция велась на YouTube-канале правительства. Швейцария не является членом ЕС и НАТО и заявляет о своем статусе нейтральной страны, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО . Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
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швейцария, нато, оон, ес, оборона
ШВЕЙЦАРИЯ, НАТО, ООН, ЕС, оборона
11:43 26.05.2025
 
Швейцария заявила о желании активизировать сотрудничество с НАТО и ЕС

Минобороны Швейцарии: страна хочет укреплять сотрудничество с НАТО и ЕС в области обороны

© fotolia.com / Mikael Lever "Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© fotolia.com / Mikael Lever
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ЖЕНЕВА, 26 мая - ПРАЙМ. Швейцария хочет активизировать сотрудничество с НАТО и ЕС в области обороны "в рамках нейтралитета", заявил на пресс-конференции в Берне глава минобороны страны Мартин Пфистер.
"Швейцарии крайне важно укреплять сотрудничество (в области обороны - ред.) с соседними странами, НАТО и ЕС, соблюдая при этом рамки нейтралитета", - сказал он.
Трансляция велась на YouTube-канале правительства.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО и заявляет о своем статусе нейтральной страны, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО .
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
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ШВЕЙЦАРИЯНАТОООНЕСоборона
 
 
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