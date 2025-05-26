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Швейцария не планирует отменять покупку F-35 у США

Швейцария не планирует отменять покупку F-35 у США - 26.05.2025, ПРАЙМ

Швейцария не планирует отменять покупку F-35 у США

Швейцария не планирует пересматривать решение о покупке истребителей F-35 у США, заявил на пресс-конференции в Берне глава МО Швейцарии Мартин Пфистер. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T13:11+0300

2025-05-26T13:11+0300

2025-05-26T13:11+0300

вооружения

швейцария

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вашингтон

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ЖЕНЕВА, 26 мая - ПРАЙМ. Швейцария не планирует пересматривать решение о покупке истребителей F-35 у США, заявил на пресс-конференции в Берне глава МО Швейцарии Мартин Пфистер. Ранее немецкий депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал пересмотреть контракты на поставку истребителей F-35 из-за опасений дистанционного "отключения" самолетов Вашингтоном, как это произошло с переданными Украине РСЗО HIMARS, у которых была отключена возможность обнаружения и захвата цели. "Мы решили приобрести F-35, потому что этот самолет является лучшим, который существует на сегодняшний день, и что можно будет работать с другими европейскими странами, которые также покупают F-35. На данный момент нет никаких оснований пересмотреть покупку F-35. В Европе нет самолетов такого поколения", - сказал он. Правительство Швейцарии приобрело у США 36 истребителей F-35A и пять зенитных ракетных комплексов Patriot. Поставка этих систем начнется в 2026 году. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявлял, что Германия может разорвать договор с США о приобретении 35 американских истребителей F-35A, если Вашингтон решит встроить в них дистанционный "аварийный выключатель". Позднее минобороны Германии опровергало возможность дистанционного отключения истребителей F-35A.

https://1prime.ru/20250526/shveytsariya-857918369.html

швейцария

сша

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швейцария, сша, вашингтон, f-35 lightning ii