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Швейцария будет проводить совместные учения со странами ЕС и НАТО

Швейцария будет проводить совместные учения со странами ЕС и НАТО - 26.05.2025, ПРАЙМ

Швейцария будет проводить совместные учения со странами ЕС и НАТО

Швейцария планирует проводить совместные учения со странами ЕС и НАТО, а также стать частью их цепочек закупок и интегрировать свою армию в их вооруженные силы, | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T13:56+0300

2025-05-26T13:56+0300

2025-05-26T13:56+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Швейцария планирует проводить совместные учения со странами ЕС и НАТО, а также стать частью их цепочек закупок и интегрировать свою армию в их вооруженные силы, заявил на пресс-конференции в Берне глава министерства обороны Швейцарии Мартин Пфистер. "Я упомянул три области, которые, безусловно, важны. Одна из них - это сфера обучения и тренировок, которые мы проводим уже сегодня... Второй аспект - это аспект оборонной политики. Мы должны участвовать в закупках вооружений, потому что сегодня это координируется на международном уровне. Швейцария не может оставаться в стороне, потому что иначе она ничего не получит. Мы должны быть частью стратегии закупок, которую мы координируем с нашими европейскими партнерами, в том числе частично со странами НАТО. Третий аспект - это взаимодействие. Мы должны иметь возможность взаимодействовать в различных армейских системах, потому что нам это понадобится в случае конфликта", - сказал он, отвечая на вопрос, в каких рамках планируется вести военное сотрудничество с ЕС и НАТО, учитывая нейтралитет Швейцарии. По его словам, эти направления сотрудничества не затрагивают нейтралитет, а укрепляют обороноспособность Швейцарии. В декабре посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария в 2024 году продолжила сближение с НАТО в ущерб своему статусу "нейтральной страны" и двусторонним отношениям с Россией. Швейцария не является членом ЕС и НАТО , однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО . Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.

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