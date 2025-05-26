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Силуанов высказался об ужесточении условий выдачи льготной ипотеки

Силуанов высказался об ужесточении условий выдачи льготной ипотеки - 26.05.2025, ПРАЙМ

Силуанов высказался об ужесточении условий выдачи льготной ипотеки

Ужесточать условия выдачи льготной ипотеки сейчас нецелесообразно, несмотря на рост расходов бюджета РФ на эти программы, сообщил министр финансов РФ Антон... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T12:08+0300

2025-05-26T12:08+0300

2025-05-26T12:44+0300

экономика

антон силуанов

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Ужесточать условия выдачи льготной ипотеки сейчас нецелесообразно, несмотря на рост расходов бюджета РФ на эти программы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.В ходе заседания депутаты обратили внимание на рост расходов бюджета РФ на софинансирование процентных ставок по льготным ипотечным программам. В связи с этим законодатели предложили рассмотреть вопрос об изменении подходов к таким программам, ограничив количество их участников или перейдя к другим вариантам поддержки."Мне кажется, что сейчас менять условия тех льготных ипотечных программ, к которым население привыкло, а мы видим, что это в первую очередь семейная ипотека, это дальневосточная, это ипотека в новых регионах, IT-ипотека, сельскохозяйственная ипотека... Говорить о том, чтобы менять и ужесточать условия выдачи, нецелесообразно", - заявил министр.Минфин ожидает, что расходы бюджета по этим направлениям будут снижаться по мере замедления инфляции и смягчения денежно-кредитной политики."Действительно, процентные расходы растут, но связано это с тем, что, как мы говорили, осуществляется охлаждение экономики, и растет стоимость денег в экономике. Поэтому мы рассчитываем, что охлаждение не бесконечно и даст свои результаты. Инфляция и ставки будут снижаться. И наши обязательства по процентным расходам, в том числе и связанным с выполнением обязательств по ипотечным программам, будут сокращаться", - отметил Силуанов.

https://1prime.ru/20250526/ipoteka-857914610.html

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антон силуанов