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Президент Словении назвала ошибкой отказ ЕС от общения с Россией
Президент Словении назвала ошибкой отказ ЕС от общения с Россией - 26.05.2025, ПРАЙМ
Президент Словении назвала ошибкой отказ ЕС от общения с Россией
Президент Словении Наташа Пирц Мусар назвала ошибкой отказ ЕС от общения с Россией, заявила о полученном от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сигнале о... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T08:46+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент Словении Наташа Пирц Мусар назвала ошибкой отказ ЕС от общения с Россией, заявила о полученном от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сигнале о том, что Брюссель работает над восстановлением связей с Москвой. "Одна из ошибок ЕС заключается в том, что мы перестали общаться с Россией", - отметила президент Словении в интервью газете Politico. По ее мнению, блоку следует сформировать группу "мудрых мужчин и женщин", которые будут заниматься "тихой" дипломатией с РФ для восстановления диалога. Как считает политик, отказ от взаимодействия с РФ стал одной из причин, по которой Евросоюз не считается политически мощной группой. Она указала на то, что Европе следует направить усилия на то, чтобы получить приглашение за стол переговоров, за которым уже сидят Россия, США и Украина. По ее словам, она недавно обсудила с фон дер Ляйен вопрос возобновления диалога с Москвой. "(Она - ред.) сказала мне, что он (ЕС - ред.) работает над этим", - подчеркнула она. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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общество , рф, запад, урсула фон дер ляйен, ес
Политика, Общество , РФ, ЗАПАД, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
Президент Словении назвала ошибкой отказ ЕС от общения с Россией
Президент Словении Мусар назвала ошибкой отказ ЕС от общения с Россией
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент Словении Наташа Пирц Мусар назвала ошибкой отказ ЕС от общения с Россией, заявила о полученном от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сигнале о том, что Брюссель работает над восстановлением связей с Москвой.
"Одна из ошибок ЕС заключается в том, что мы перестали общаться с Россией", - отметила президент Словении в интервью газете Politico. По ее мнению, блоку следует сформировать группу "мудрых мужчин и женщин", которые будут заниматься "тихой" дипломатией с РФ для восстановления диалога.
Как считает политик, отказ от взаимодействия с РФ стал одной из причин, по которой Евросоюз не считается политически мощной группой. Она указала на то, что Европе следует направить усилия на то, чтобы получить приглашение за стол переговоров, за которым уже сидят Россия, США и Украина.
По ее словам, она недавно обсудила с фон дер Ляйен вопрос возобновления диалога с Москвой.
"(Она - ред.) сказала мне, что он (ЕС - ред.) работает над этим", - подчеркнула она.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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