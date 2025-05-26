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"Соловей против Муромца" стал лидером кинопроката в России и СНГ

"Соловей против Муромца" стал лидером кинопроката в России и СНГ - 26.05.2025, ПРАЙМ

"Соловей против Муромца" стал лидером кинопроката в России и СНГ

Премьера недели, сказочный фильм "Соловей против Муромца" стал лидером кинопроката в России, заработав 56,5 миллионов рублей в РФ и СНГ за минувший уикенд,... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T01:32+0300

2025-05-26T01:32+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Премьера недели, сказочный фильм "Соловей против Муромца" стал лидером кинопроката в России, заработав 56,5 миллионов рублей в РФ и СНГ за минувший уикенд, сообщает портал kinobusiness.com. Однако в странах СНГ без учета России и Белоруссии его опередила другая премьера - ремейк мультфильма "Лило и Стич": фильм заработал 80 миллионов рублей. Третье место заняла ещё одна премьера - новая часть франшизы "Миссия невыполнима: Финальная расплата": в странах СНГ без учета России и Белоруссии киносборы составили 46 миллионов рублей. На четвертое место опустился фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым, собрав за уикенд в прокате 43,8 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает отечественная премьера "Ганзель и Гретель: Миссия "Спящая красавица". Мультфильм заработал в прокате за уикенд 25,7 миллиона рублей.

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