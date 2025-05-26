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"Совкомбанк Лизинг" стал партнером "Современных транспортных технологий"

"Совкомбанк Лизинг" стал партнером "Современных транспортных технологий" - 26.05.2025, ПРАЙМ

"Совкомбанк Лизинг" стал партнером "Современных транспортных технологий"

"Совкомбанк Лизинг", одна из ведущих лизинговых компаний России и участник Государственной программы льготного лизинга Минпромторга, объявила о статусе... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T13:52+0300

2025-05-26T13:52+0300

2025-05-26T13:52+0300

совкомбанк

совкомбанк лизинг

финансы

бизнес

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МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. "Совкомбанк Лизинг", одна из ведущих лизинговых компаний России и участник Государственной программы льготного лизинга Минпромторга, объявила о статусе эксклюзивного финансового партнера российского автомобильного торгового дома – компании "Современные транспортные технологии". Новость была обнародована на Международной выставке COMvex.Партнерство с "Совкомбанк Лизинг" открывает бизнесу доступ к выгодным условиям лизинга на всю линейку коммерческой техники, которую поставляет компания "Современные транспортные технологии" - автомобили семейств "Газель", "Соболь", "Газон", "Садко", "Валдай".Максимальная выгода достигается за счет совместной фирменной программы, действующей в рамках выставки, а также субсидии от Минпромторга России на авансовый платеж.На стенде компании "Современные транспортные технологии" клиентам доступны консультации менеджеров "Совкомбанк Лизинг" по специальному предложению, а также индивидуальный расчет с учётом специфики бизнеса клиента.

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