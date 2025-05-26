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"Нет рычагов давления": в США раскрыли неудобную правду об отношениях с РФ

"Нет рычагов давления": в США раскрыли неудобную правду об отношениях с РФ - 26.05.2025, ПРАЙМ

"Нет рычагов давления": в США раскрыли неудобную правду об отношениях с РФ

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своей публикации в соцсети Х заявил, что Соединенные Штаты не обладают стратегическим влиянием на действия... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T09:19+0300

2025-05-26T09:19+0300

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сша

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украина

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своей публикации в соцсети Х заявил, что Соединенные Штаты не обладают стратегическим влиянием на действия России в Украине."У Соединенных Штатов нет стратегических рычагов давления на то, что Россия делает или не делает на востоке Украины. Мы по-прежнему являемся участниками конфликта, финансируя Украину", — написал Макгрегор.В прошлый понедельник состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры обсудили в том числе и вопрос урегулирования украинского конфликта. По информации российского лидера, беседа длилась более двух часов. Путин также отметил, что Москва готова сотрудничать с украинской стороной над меморандумом, касающимся потенциального мирного соглашения.В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что главы государств обсудили тему обмена заключенными, и сейчас активно прорабатывается схема "девять на девять". Путин и Трамп также затронули вопрос возможной будущей встречи и согласились, что она должна принести конкретные результаты. В связи с этим, команды президентов займутся детальной проработкой содержания предстоящего саммита России и Соединенных Штатов.

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сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп