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"Нет рычагов давления": в США раскрыли неудобную правду об отношениях с РФ
"Нет рычагов давления": в США раскрыли неудобную правду об отношениях с РФ - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Нет рычагов давления": в США раскрыли неудобную правду об отношениях с РФ
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своей публикации в соцсети Х заявил, что Соединенные Штаты не обладают стратегическим влиянием на действия... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T09:19+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своей публикации в соцсети Х заявил, что Соединенные Штаты не обладают стратегическим влиянием на действия России в Украине."У Соединенных Штатов нет стратегических рычагов давления на то, что Россия делает или не делает на востоке Украины. Мы по-прежнему являемся участниками конфликта, финансируя Украину", — написал Макгрегор.В прошлый понедельник состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры обсудили в том числе и вопрос урегулирования украинского конфликта. По информации российского лидера, беседа длилась более двух часов. Путин также отметил, что Москва готова сотрудничать с украинской стороной над меморандумом, касающимся потенциального мирного соглашения.В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что главы государств обсудили тему обмена заключенными, и сейчас активно прорабатывается схема "девять на девять". Путин и Трамп также затронули вопрос возможной будущей встречи и согласились, что она должна принести конкретные результаты. В связи с этим, команды президентов займутся детальной проработкой содержания предстоящего саммита России и Соединенных Штатов.
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Политика, США, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Нет рычагов давления": в США раскрыли неудобную правду об отношениях с РФ
Макгрегор: США все еще являются участниками конфликта из-за финансирования Украины
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ.
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своей публикации в соцсети Х
заявил, что Соединенные Штаты не обладают стратегическим влиянием на действия России в Украине.
"У Соединенных Штатов нет стратегических рычагов давления на то, что Россия делает или не делает на востоке Украины. Мы по-прежнему являемся участниками конфликта, финансируя Украину", — написал Макгрегор.
В прошлый понедельник состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры обсудили в том числе и вопрос урегулирования украинского конфликта. По информации российского лидера, беседа длилась более двух часов. Путин также отметил, что Москва готова сотрудничать с украинской стороной над меморандумом, касающимся потенциального мирного соглашения.
В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что главы государств обсудили тему обмена заключенными, и сейчас активно прорабатывается схема "девять на девять". Путин и Трамп также затронули вопрос возможной будущей встречи и согласились, что она должна принести конкретные результаты. В связи с этим, команды президентов займутся детальной проработкой содержания предстоящего саммита России и Соединенных Штатов.
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