https://1prime.ru/20250526/stavka-857931928.html
ЦБ отметил снижение средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков РФ
ЦБ отметил снижение средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков РФ - 26.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков РФ
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады мая снизилась на 0,08... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T16:34+0300
2025-05-26T16:34+0300
2025-05-26T16:34+0300
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ставка по вкладам
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады мая снизилась на 0,08 процентного пункта, до 19,52% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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банк россии, россия, финансы, банки, ставка по вкладам
Экономика, Банк России, РОССИЯ, Финансы, Банки, ставка по вкладам
ЦБ отметил снижение средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков РФ
ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ снизилась до 19,52% годовых
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады мая снизилась на 0,08 процентного пункта, до 19,52% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков