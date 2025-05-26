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Стоимость китайских самолетов для США выросла в четыре раза

Стоимость китайских самолетов для США выросла в четыре раза - 26.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость китайских самолетов для США выросла в четыре раза

Стоимость китайских самолетов для США с учётом повышенных импортных пошлин подскочила в четыре с половиной раза - до рекордных 119,3 миллиона долларов в среднем | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T02:17+0300

2025-05-26T02:17+0300

2025-05-26T02:17+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Стоимость китайских самолетов для США с учётом повышенных импортных пошлин подскочила в четыре с половиной раза - до рекордных 119,3 миллиона долларов в среднем за один самолет, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Общие объемы экспорта Китаем самолетов массой от 15 до 45 тонн в США достигли 477,2 миллиона долларов за четыре самолета. Таким образом, средняя стоимость одного купленного в апреле лайнера составила около 119,3 миллиона долларов. Других поставок самолетов в этом году не было. В прошлом году они производились в январе, апреле, мае, июне, сентябре и декабре на общую сумму 234,1 миллиона долларов за девять самолетов. Самый дорогой из них стоил 47,3 миллиона долларов, а средняя стоимость одного летательного аппарата составила чуть больше 26 миллионов долларов. Таким образом, если сравнить среднюю стоимость одного самолета в прошлом и в этом году, получается, что рост цены составил 4,6 раза, или 359%. А в сравнении с самым дорогим самолётом прошлого года прирост в этом году составил 152,5%, как раз сопоставимые с величиной пошлин, которые какое-то время действовали в отношении китайских товаров. Вероятно, пошлины и стали причиной роста цен. По итогам апреля Китай также экспортировал по одному самолету массой от 15 до 45 тонн в Великобританию, за 58,3 миллиона долларов, и в Сингапур - на 18 миллионов. Кроме небольших самолетов в этом апреле Китай еще экспортировал в Штаты два вертолета весом до 2 тонн на сумму 1,4 миллиона долларов. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.

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бизнес, мировая экономика, китай, сша, москва, дональд трамп