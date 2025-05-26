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Суд рассмотрит иск Росимущества к Петербургскому нефтетерминалу

Суд рассмотрит иск Росимущества к Петербургскому нефтетерминалу - 26.05.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит иск Росимущества к Петербургскому нефтетерминалу

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 11 июня рассмотрит иск Росимущества к АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), контроль над которым... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T09:55+0300

2025-05-26T09:55+0300

2025-05-26T09:55+0300

бизнес

санкт-петербург

ленинградская область

росимущество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая –ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 11 июня рассмотрит иск Росимущества к АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), контроль над которым получило государство в результате удовлетворения иска Генпрокуратуры РФ, с требованием созыва внеочередного собрания акционеров компании, следует из материалов дела. "Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 11 июня 2025 года в 16 час. 10 мин", – говорится в определении арбитражного суда. Согласно определению, иск Росимущества заявлен об обязании ПНТ провести внеочередное общее собрание акционеров. В апреле арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о признании ничтожным ряда сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность РФ переходит 5 546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4 538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. При этом восстанавливаются и 1 008 акций, аннулированных по решению собрания акционеров компании в ноябре 2016 года в рамках решения об уменьшении уставного капитала ПНТ. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных. Тогда в ПНТ отмечали, что удовлетворение иска Генпрокуратуры избавляет компанию от иностранного контроля. Как уточняется в решении суда в пользу надзорного ведомства, в результате сделок, которые оспорила Генпрокуратура, "доля участия граждан ФРГ и Франции Скигиных (конечные бенефициары иностранного акционера Tujunga Enterprises Ltd Михаил, Евгений и Полина Скигины - ред.) в стратегическом предприятии увеличилась до 4 538 акций (50% уставного капитала)", что позволяло им "прямо влиять" на деятельность ПНТ. АО "Петербургский нефтяной терминал" в октябре 2024 года заявляло о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises (один из иностранных акционеров терминала) и один из ее бенефициаров Михаил Скигин сообщали, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% акций ПНТ принадлежат председателю совета директоров ПНТ Елене Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.

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бизнес, санкт-петербург, ленинградская область, росимущество