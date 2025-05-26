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Суд отложил рассмотрение иска "Татнефти" к "Туполеву" на 25 июня - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Суд отложил рассмотрение иска "Татнефти" к "Туполеву" на 25 июня
Суд отложил рассмотрение иска "Татнефти" к "Туполеву" на 25 июня - 26.05.2025, ПРАЙМ
Суд отложил рассмотрение иска "Татнефти" к "Туполеву" на 25 июня
Арбитражный суд Татарстана отложил заседание по рассмотрению иска нефтяной компании "Татнефть" к АО "Туполев" о взыскании 5,6 миллиарда рублей неосновательного... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T10:31+0300
2025-05-26T10:31+0300
татнефть
арбитражный суд
иск
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КАЗАНЬ, 26 мая - ПРАЙМ. Арбитражный суд Татарстана отложил заседание по рассмотрению иска нефтяной компании "Татнефть" к АО "Туполев" о взыскании 5,6 миллиарда рублей неосновательного обогащения на 25 июня по ходатайству ответчика, передает корреспондент РИА Новости. Исковое заявление от "Татнефти" о взыскании с "Туполева" 5,6 миллиарда рублей "неосновательного обогащения, о признании пункта договора недействительным" поступило в суд 1 ноября, его зарегистрировали как экономический спор по гражданским правоотношениям. При этом суть претензий не раскрывается, стороны иск пока не комментировали. Ранее в ходе судебных заседаний по делу ответчик ходатайствовал об отложении рассмотрения и предоставлении сторонам времени для урегулирования спора мирным путем, представители истца и прокуратуры не возражали, и заседание откладывалось несколько раз. Истец также подал ходатайство об увеличении исковых требований и просил взыскать с ответчика дополнительно 1,6 миллиарда рублей процентов, начисленных по день фактической оплаты. Ходатайство об увеличении исковых требований было принято судом. "Мы все-таки надеемся прийти к соглашению", - сказала представитель ответчика, попросив суд отложить рассмотрение на месяц. По информации источников издания "Бизнес Online", в иске "Татнефти" речь идет о возврате денег, которые компания ранее заплатила за строительство пассажирских лайнеров Ту-214.
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татнефть, арбитражный суд, иск
Татнефть, арбитражный суд, иск
10:31 26.05.2025
 
Суд отложил рассмотрение иска "Татнефти" к "Туполеву" на 25 июня

Арбитражный суд Татарстана отложил рассмотрение иска "Татнефти" к "Туполеву" на 25 июня

© РИА Новости . Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Павел Комаров
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КАЗАНЬ, 26 мая - ПРАЙМ. Арбитражный суд Татарстана отложил заседание по рассмотрению иска нефтяной компании "Татнефть" к АО "Туполев" о взыскании 5,6 миллиарда рублей неосновательного обогащения на 25 июня по ходатайству ответчика, передает корреспондент РИА Новости.
Исковое заявление от "Татнефти" о взыскании с "Туполева" 5,6 миллиарда рублей "неосновательного обогащения, о признании пункта договора недействительным" поступило в суд 1 ноября, его зарегистрировали как экономический спор по гражданским правоотношениям. При этом суть претензий не раскрывается, стороны иск пока не комментировали.
Ранее в ходе судебных заседаний по делу ответчик ходатайствовал об отложении рассмотрения и предоставлении сторонам времени для урегулирования спора мирным путем, представители истца и прокуратуры не возражали, и заседание откладывалось несколько раз. Истец также подал ходатайство об увеличении исковых требований и просил взыскать с ответчика дополнительно 1,6 миллиарда рублей процентов, начисленных по день фактической оплаты. Ходатайство об увеличении исковых требований было принято судом.
"Мы все-таки надеемся прийти к соглашению", - сказала представитель ответчика, попросив суд отложить рассмотрение на месяц.
По информации источников издания "Бизнес Online", в иске "Татнефти" речь идет о возврате денег, которые компания ранее заплатила за строительство пассажирских лайнеров Ту-214.
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Татнефтьарбитражный судиск
 
 
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