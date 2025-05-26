https://1prime.ru/20250526/sud-857914452.html

Суд отложил рассмотрение иска "Татнефти" к "Туполеву" на 25 июня

Суд отложил рассмотрение иска "Татнефти" к "Туполеву" на 25 июня - 26.05.2025, ПРАЙМ

Суд отложил рассмотрение иска "Татнефти" к "Туполеву" на 25 июня

Арбитражный суд Татарстана отложил заседание по рассмотрению иска нефтяной компании "Татнефть" к АО "Туполев" о взыскании 5,6 миллиарда рублей неосновательного... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T10:31+0300

2025-05-26T10:31+0300

2025-05-26T10:31+0300

татнефть

арбитражный суд

иск

https://cdnn.1prime.ru/img/82772/95/827729597_0:88:1694:1041_1920x0_80_0_0_db399b064bfa0140c0e2ced6b09053aa.jpg

КАЗАНЬ, 26 мая - ПРАЙМ. Арбитражный суд Татарстана отложил заседание по рассмотрению иска нефтяной компании "Татнефть" к АО "Туполев" о взыскании 5,6 миллиарда рублей неосновательного обогащения на 25 июня по ходатайству ответчика, передает корреспондент РИА Новости. Исковое заявление от "Татнефти" о взыскании с "Туполева" 5,6 миллиарда рублей "неосновательного обогащения, о признании пункта договора недействительным" поступило в суд 1 ноября, его зарегистрировали как экономический спор по гражданским правоотношениям. При этом суть претензий не раскрывается, стороны иск пока не комментировали. Ранее в ходе судебных заседаний по делу ответчик ходатайствовал об отложении рассмотрения и предоставлении сторонам времени для урегулирования спора мирным путем, представители истца и прокуратуры не возражали, и заседание откладывалось несколько раз. Истец также подал ходатайство об увеличении исковых требований и просил взыскать с ответчика дополнительно 1,6 миллиарда рублей процентов, начисленных по день фактической оплаты. Ходатайство об увеличении исковых требований было принято судом. "Мы все-таки надеемся прийти к соглашению", - сказала представитель ответчика, попросив суд отложить рассмотрение на месяц. По информации источников издания "Бизнес Online", в иске "Татнефти" речь идет о возврате денег, которые компания ранее заплатила за строительство пассажирских лайнеров Ту-214.

https://1prime.ru/20250526/sud-857913043.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

татнефть, арбитражный суд, иск