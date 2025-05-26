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Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к Wintershall Dea GmbH
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к Wintershall Dea GmbH - 26.05.2025, ПРАЙМ
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к Wintershall Dea GmbH
Арбитражный суд Москвы назначил на 1 августа рассмотрение по существу заявления Генеральной прокуратуры России, требующей запретить немецкой нефтегазовой... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T12:32+0300
2025-05-26T12:32+0300
2025-05-26T12:32+0300
экономика
россия
гаага
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МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 1 августа рассмотрение по существу заявления Генеральной прокуратуры России, требующей запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное разбирательство против РФ за рубежом под угрозой штрафа в 7,5 миллиардов евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Генпрокуратура просит "запретить компании… Wintershall Dea GmbH… юридической фирме… Aurelius Cotta… их директорам, должностным лицам, представителям, правопреемникам, конечным бенефициарам… продолжать или поддерживать арбитражное разбирательство против Российской Федерации на основании Договора к Энергетической хартии по всем вопросам, связанным с изданием Указов Президента Российской Федерации от 19.12.2023 № 965... и от 19.12.2023 № 966". Генпрокуратура также просит запретить назначенным арбитрам Шарлю Понсэ, Хамиду Гарави и Олуфунке Адекойя "запрашивать, исследовать материалы и доказательства, проводить слушания, выносить постановления или иными способами продолжать и поддерживать арбитражное разбирательство". В случае нарушения запрета Генпрокуратура просит взыскать в пользу РФ по 7,5 миллиарда евро с Wintershall Dea GmbH и Aurelius Cotta и такую же сумму солидарно с троих арбитров. Речь в заявлении надзорного ведомства идет, в частности, о разбирательстве по делу, которое уже ведет Постоянная палата третейского суда в Гааге. В заявлении Генпрокуратуры говорится, что общая сумма требований корпорации Wintershall Dea к российской стороне составляет не менее 7,5 миллиардов евро, а претензии связаны с утратой активов в РФ.
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россия, гаага, wintershall dea
Экономика, РОССИЯ, Гаага, Wintershall Dea
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к Wintershall Dea GmbH
Суд рассмотрит заявление ГП о запрете немецкой Wintershall Dea судиться с РФ
МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 1 августа рассмотрение по существу заявления Генеральной прокуратуры России, требующей запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное разбирательство против РФ за рубежом под угрозой штрафа в 7,5 миллиардов евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Генпрокуратура просит "запретить компании… Wintershall Dea GmbH… юридической фирме… Aurelius Cotta… их директорам, должностным лицам, представителям, правопреемникам, конечным бенефициарам… продолжать или поддерживать арбитражное разбирательство против Российской Федерации на основании Договора к Энергетической хартии по всем вопросам, связанным с изданием Указов Президента Российской Федерации от 19.12.2023 № 965... и от 19.12.2023 № 966".
Генпрокуратура также просит запретить назначенным арбитрам Шарлю Понсэ, Хамиду Гарави и Олуфунке Адекойя "запрашивать, исследовать материалы и доказательства, проводить слушания, выносить постановления или иными способами продолжать и поддерживать арбитражное разбирательство".
В случае нарушения запрета Генпрокуратура просит взыскать в пользу РФ по 7,5 миллиарда евро с Wintershall Dea GmbH и Aurelius Cotta и такую же сумму солидарно с троих арбитров.
Речь в заявлении надзорного ведомства идет, в частности, о разбирательстве по делу, которое уже ведет Постоянная палата третейского суда в Гааге. В заявлении Генпрокуратуры говорится, что общая сумма требований корпорации Wintershall Dea к российской стороне составляет не менее 7,5 миллиардов евро, а претензии связаны с утратой активов в РФ.
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