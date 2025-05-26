https://1prime.ru/20250526/sud-857922224.html
Один из арбитров по делу "Wintershall против России" в Гааге взял самоотвод
Один из арбитров по делу "Wintershall против России" в Гааге взял самоотвод - 26.05.2025, ПРАЙМ
Один из арбитров по делу "Wintershall против России" в Гааге взял самоотвод
Представитель Генеральной прокуратуры РФ, требующей в арбитражном суде Москвы запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T12:57+0300
2025-05-26T12:57+0300
2025-05-26T12:57+0300
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МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Представитель Генеральной прокуратуры РФ, требующей в арбитражном суде Москвы запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное разбирательство против России в Гааге, сообщил на судебном заседании, что один из трех арбитров, назначенных для рассмотрения того дела, взял самоотвод, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "В наше распоряжение поступило заявление одного из арбитров… Шарля Понсэ... в отношении того, что он заявил себе самоотвод… и прекратил свое участие в международном разбирательстве", - сказал представитель Генпрокуратуры. По его словам, это означает, что направление заявления в арбитражный суд Москвы "повлекло определенную реакцию" и "доводы относительно ангажированности международного трибунала… находят свое подтверждение". "Кроме этого, после подачи нами заявления… международный трибунал 13 мая 2025 года вынес процессуальный приказ относительно приостановления своего разбирательства", - добавил юрист.
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россия, гаага
Один из арбитров по делу "Wintershall против России" в Гааге взял самоотвод
ГП: один из арбитров по делу "Wintershall против России" в Гааге взял самоотвод
МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Представитель Генеральной прокуратуры РФ, требующей в арбитражном суде Москвы запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное разбирательство против России в Гааге, сообщил на судебном заседании, что один из трех арбитров, назначенных для рассмотрения того дела, взял самоотвод, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В наше распоряжение поступило заявление одного из арбитров… Шарля Понсэ... в отношении того, что он заявил себе самоотвод… и прекратил свое участие в международном разбирательстве", - сказал представитель Генпрокуратуры. По его словам, это означает, что направление заявления в арбитражный суд Москвы "повлекло определенную реакцию" и "доводы относительно ангажированности международного трибунала… находят свое подтверждение".
"Кроме этого, после подачи нами заявления… международный трибунал 13 мая 2025 года вынес процессуальный приказ относительно приостановления своего разбирательства", - добавил юрист.
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к Wintershall Dea GmbH