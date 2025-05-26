Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Один из арбитров по делу "Wintershall против России" в Гааге взял самоотвод - 26.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250526/sud-857922224.html
Один из арбитров по делу "Wintershall против России" в Гааге взял самоотвод
Один из арбитров по делу "Wintershall против России" в Гааге взял самоотвод - 26.05.2025, ПРАЙМ
Один из арбитров по делу "Wintershall против России" в Гааге взял самоотвод
Представитель Генеральной прокуратуры РФ, требующей в арбитражном суде Москвы запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T12:57+0300
2025-05-26T12:57+0300
россия
гаага
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/80/771108073_0:110:1501:954_1920x0_80_0_0_2732bf3b8adae2ae1798f3623d23606a.jpg
МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Представитель Генеральной прокуратуры РФ, требующей в арбитражном суде Москвы запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное разбирательство против России в Гааге, сообщил на судебном заседании, что один из трех арбитров, назначенных для рассмотрения того дела, взял самоотвод, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "В наше распоряжение поступило заявление одного из арбитров… Шарля Понсэ... в отношении того, что он заявил себе самоотвод… и прекратил свое участие в международном разбирательстве", - сказал представитель Генпрокуратуры. По его словам, это означает, что направление заявления в арбитражный суд Москвы "повлекло определенную реакцию" и "доводы относительно ангажированности международного трибунала… находят свое подтверждение". "Кроме этого, после подачи нами заявления… международный трибунал 13 мая 2025 года вынес процессуальный приказ относительно приостановления своего разбирательства", - добавил юрист.
https://1prime.ru/20250526/sud-857920769.html
гаага
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/80/771108073_40:0:1459:1064_1920x0_80_0_0_1faedaa39234c44026b6bca064ca797c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, гаага
РОССИЯ, Гаага
12:57 26.05.2025
 
Один из арбитров по делу "Wintershall против России" в Гааге взял самоотвод

ГП: один из арбитров по делу "Wintershall против России" в Гааге взял самоотвод

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Представитель Генеральной прокуратуры РФ, требующей в арбитражном суде Москвы запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное разбирательство против России в Гааге, сообщил на судебном заседании, что один из трех арбитров, назначенных для рассмотрения того дела, взял самоотвод, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В наше распоряжение поступило заявление одного из арбитров… Шарля Понсэ... в отношении того, что он заявил себе самоотвод… и прекратил свое участие в международном разбирательстве", - сказал представитель Генпрокуратуры. По его словам, это означает, что направление заявления в арбитражный суд Москвы "повлекло определенную реакцию" и "доводы относительно ангажированности международного трибунала… находят свое подтверждение".
"Кроме этого, после подачи нами заявления… международный трибунал 13 мая 2025 года вынес процессуальный приказ относительно приостановления своего разбирательства", - добавил юрист.
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к Wintershall Dea GmbH
12:32
 
РОССИЯГаага
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала