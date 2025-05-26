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"Мрачно". В РФ оценили снятие Западом ограничений на поставки оружия Киеву

"Мрачно". В РФ оценили снятие Западом ограничений на поставки оружия Киеву - 26.05.2025, ПРАЙМ

"Мрачно". В РФ оценили снятие Западом ограничений на поставки оружия Киеву

Снятие ограничений по дальности на поставляемые Киеву вооружения со стороны Лондона, Парижа, Берлина и Вашингтона - печальная и мрачная новость для мирного... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T15:41+0300

2025-05-26T15:41+0300

2025-05-26T15:42+0300

вооружения

сша

ес

военная помощь украине

экспертное мнение

ограничения

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МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Снятие ограничений по дальности на поставляемые Киеву вооружения со стороны Лондона, Парижа, Берлина и Вашингтона - печальная и мрачная новость для мирного процесса. Такое мнение в беседе с информагентством "Лента.ру" высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Это очень печальная новость для будущих переговоров о мире, о налаживании контактов по украинскому кризису, — отметил сенатор. — Это однозначно очень мрачно и печально".По его словам, западные государства уже давно шли к принятию решения о снятии ограничений по дальности в поставках оружия Украине, однако они не принимали его, не желая обострения отношений с Российской Федерацией."Они давно к этому шли. И вот пришли", — заключил Красин.Как ранее сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, Великобритания, Франция, ФРГ и Соединенные Штаты приняли решение о снятии ограничения по дальности с поставляемого Киеву вооружения.

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сша, ес, военная помощь украине, экспертное мнение, ограничения