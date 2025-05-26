https://1prime.ru/20250526/svo-857929821.html
"Мрачно". В РФ оценили снятие Западом ограничений на поставки оружия Киеву
"Мрачно". В РФ оценили снятие Западом ограничений на поставки оружия Киеву - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Мрачно". В РФ оценили снятие Западом ограничений на поставки оружия Киеву
Снятие ограничений по дальности на поставляемые Киеву вооружения со стороны Лондона, Парижа, Берлина и Вашингтона - печальная и мрачная новость для мирного... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T15:41+0300
2025-05-26T15:41+0300
2025-05-26T15:42+0300
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МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Снятие ограничений по дальности на поставляемые Киеву вооружения со стороны Лондона, Парижа, Берлина и Вашингтона - печальная и мрачная новость для мирного процесса. Такое мнение в беседе с информагентством "Лента.ру" высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Это очень печальная новость для будущих переговоров о мире, о налаживании контактов по украинскому кризису, — отметил сенатор. — Это однозначно очень мрачно и печально".По его словам, западные государства уже давно шли к принятию решения о снятии ограничений по дальности в поставках оружия Украине, однако они не принимали его, не желая обострения отношений с Российской Федерацией."Они давно к этому шли. И вот пришли", — заключил Красин.Как ранее сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, Великобритания, Франция, ФРГ и Соединенные Штаты приняли решение о снятии ограничения по дальности с поставляемого Киеву вооружения.
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сша, ес, военная помощь украине, экспертное мнение, ограничения
Вооружения, США, ЕС, военная помощь Украине, экспертное мнение, ограничения
"Мрачно". В РФ оценили снятие Западом ограничений на поставки оружия Киеву
Сенатор Карасин: снятие ограничений на поставки оружия Киеву - мрачная новость
МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ.
Снятие ограничений по дальности на поставляемые Киеву вооружения со стороны Лондона, Парижа, Берлина и Вашингтона - печальная и мрачная новость для мирного процесса. Такое мнение в беседе с информагентством "Лента.ру"
высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Это очень печальная новость для будущих переговоров о мире, о налаживании контактов по украинскому кризису, — отметил сенатор. — Это однозначно очень мрачно и печально".
По его словам, западные государства уже давно шли к принятию решения о снятии ограничений по дальности в поставках оружия Украине, однако они не принимали его, не желая обострения отношений с Российской Федерацией.
"Они давно к этому шли. И вот пришли", — заключил Красин.
Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Киеву
Как ранее сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, Великобритания, Франция, ФРГ и Соединенные Штаты приняли решение о снятии ограничения по дальности с поставляемого Киеву вооружения.