https://1prime.ru/20250526/tramp-857906266.html
Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине
Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине - 26.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T02:26+0300
2025-05-26T02:26+0300
2025-05-26T02:26+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
украина
вашингтон
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857906266.jpg?1748215588
ВАШИНГТОН, 26 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине.
В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ. Он заявил, что не согласен с действиями российского лидера Владимира Путина.
"Я не счастлив в связи с тем, что делает Путин... Мне это совсем не нравится, мы в процессе переговоров", - заявил Трамп.
Президент США также отметил, что "давно знаком и всегда ладил" с российским лидером.
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине
Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине
ВАШИНГТОН, 26 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине.
В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ. Он заявил, что не согласен с действиями российского лидера Владимира Путина.
"Я не счастлив в связи с тем, что делает Путин... Мне это совсем не нравится, мы в процессе переговоров", - заявил Трамп.
Президент США также отметил, что "давно знаком и всегда ладил" с российским лидером.