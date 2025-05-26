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Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине - 26.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине
Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине - 26.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T02:26+0300
2025-05-26T02:26+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
украина
вашингтон
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 26 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ. Он заявил, что не согласен с действиями российского лидера Владимира Путина. "Я не счастлив в связи с тем, что делает Путин... Мне это совсем не нравится, мы в процессе переговоров", - заявил Трамп. Президент США также отметил, что "давно знаком и всегда ладил" с российским лидером.
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мировая экономика, россия, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Путин
02:26 26.05.2025
 
Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине

Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине

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ВАШИНГТОН, 26 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине.
В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ. Он заявил, что не согласен с действиями российского лидера Владимира Путина.
"Я не счастлив в связи с тем, что делает Путин... Мне это совсем не нравится, мы в процессе переговоров", - заявил Трамп.
Президент США также отметил, что "давно знаком и всегда ладил" с российским лидером.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАУКРАИНАВАШИНГТОНДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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