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Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине

Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине - 26.05.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T02:26+0300

2025-05-26T02:26+0300

2025-05-26T02:26+0300

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ВАШИНГТОН, 26 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ. Он заявил, что не согласен с действиями российского лидера Владимира Путина. "Я не счастлив в связи с тем, что делает Путин... Мне это совсем не нравится, мы в процессе переговоров", - заявил Трамп. Президент США также отметил, что "давно знаком и всегда ладил" с российским лидером.

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мировая экономика, россия, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир путин