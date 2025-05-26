Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Выхода нет". На Западе испугались нападок Трампа на Зеленского - 26.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250526/tramp-857910043.html
"Выхода нет". На Западе испугались нападок Трампа на Зеленского
"Выхода нет". На Западе испугались нападок Трампа на Зеленского - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Выхода нет". На Западе испугались нападок Трампа на Зеленского
Выпад главы Белого дома в адрес Владимира Зеленского подтверждает решение Трампа покинуть переговорный процесс по Украине. Такое мнение в эфире Sky News... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T08:52+0300
2025-05-26T08:52+0300
политика
сша
украина
россия
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/16/857818830_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9522115b24cfc5ef403d34581d208f20.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Выпад главы Белого дома в адрес Владимира Зеленского подтверждает решение Трампа покинуть переговорный процесс по Украине. Такое мнение в эфире Sky News Australia выразил профессор факультета глобальных перспектив Университета Кертина в Австралии Джо Сиракуса."Зеленский знает, что он не может вернуться к американцам за какой-либо помощью, поэтому мне совершенно ясно, что Дональд Трамп умыл руки в отношении Украины", — подчеркнул он.Эксперт также обратил внимание, что американский лидер намерен значительно изменить "повестку дня", по этой причине, у Киева больше нет выхода.Ранее президент США неоднократно высказывал критику в отношении главы киевского режима, а также назвал его "величайшим торгашом в мире".
https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857767503.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/16/857818830_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_81760207cb4895c058b07979a297cbad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, россия, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Зеленский
08:52 26.05.2025
 
"Выхода нет". На Западе испугались нападок Трампа на Зеленского

Профессор Сиракуса: Трамп принял решение выйти из переговоров по Украине

© Фото : Official White House Photo/Joyce N. BoghosianДональд Трамп представляет проект системы ПВО "Золотой купол"
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© Фото : Official White House Photo/Joyce N. Boghosian
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Выпад главы Белого дома в адрес Владимира Зеленского подтверждает решение Трампа покинуть переговорный процесс по Украине. Такое мнение в эфире Sky News Australia выразил профессор факультета глобальных перспектив Университета Кертина в Австралии Джо Сиракуса.
"Зеленский знает, что он не может вернуться к американцам за какой-либо помощью, поэтому мне совершенно ясно, что Дональд Трамп умыл руки в отношении Украины", — подчеркнул он.
Эксперт также обратил внимание, что американский лидер намерен значительно изменить "повестку дня", по этой причине, у Киева больше нет выхода.
Ранее президент США неоднократно высказывал критику в отношении главы киевского режима, а также назвал его "величайшим торгашом в мире".
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
Трамп высокомерно ответил на призыв Зеленского о санкциях против России
20 мая, 23:33
 
ПолитикаСШАУКРАИНАРОССИЯВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала