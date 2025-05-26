https://1prime.ru/20250526/tramp-857910043.html

"Выхода нет". На Западе испугались нападок Трампа на Зеленского

"Выхода нет". На Западе испугались нападок Трампа на Зеленского - 26.05.2025, ПРАЙМ

"Выхода нет". На Западе испугались нападок Трампа на Зеленского

Выпад главы Белого дома в адрес Владимира Зеленского подтверждает решение Трампа покинуть переговорный процесс по Украине. Такое мнение в эфире Sky News... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T08:52+0300

2025-05-26T08:52+0300

2025-05-26T08:52+0300

политика

сша

украина

россия

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Выпад главы Белого дома в адрес Владимира Зеленского подтверждает решение Трампа покинуть переговорный процесс по Украине. Такое мнение в эфире Sky News Australia выразил профессор факультета глобальных перспектив Университета Кертина в Австралии Джо Сиракуса."Зеленский знает, что он не может вернуться к американцам за какой-либо помощью, поэтому мне совершенно ясно, что Дональд Трамп умыл руки в отношении Украины", — подчеркнул он.Эксперт также обратил внимание, что американский лидер намерен значительно изменить "повестку дня", по этой причине, у Киева больше нет выхода.Ранее президент США неоднократно высказывал критику в отношении главы киевского режима, а также назвал его "величайшим торгашом в мире".

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сша, украина, россия, владимир зеленский