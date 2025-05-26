https://1prime.ru/20250526/tramp-857910043.html
"Выхода нет". На Западе испугались нападок Трампа на Зеленского
"Выхода нет". На Западе испугались нападок Трампа на Зеленского - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Выхода нет". На Западе испугались нападок Трампа на Зеленского
Выпад главы Белого дома в адрес Владимира Зеленского подтверждает решение Трампа покинуть переговорный процесс по Украине. Такое мнение в эфире Sky News... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T08:52+0300
2025-05-26T08:52+0300
2025-05-26T08:52+0300
политика
сша
украина
россия
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/16/857818830_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9522115b24cfc5ef403d34581d208f20.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Выпад главы Белого дома в адрес Владимира Зеленского подтверждает решение Трампа покинуть переговорный процесс по Украине. Такое мнение в эфире Sky News Australia выразил профессор факультета глобальных перспектив Университета Кертина в Австралии Джо Сиракуса."Зеленский знает, что он не может вернуться к американцам за какой-либо помощью, поэтому мне совершенно ясно, что Дональд Трамп умыл руки в отношении Украины", — подчеркнул он.Эксперт также обратил внимание, что американский лидер намерен значительно изменить "повестку дня", по этой причине, у Киева больше нет выхода.Ранее президент США неоднократно высказывал критику в отношении главы киевского режима, а также назвал его "величайшим торгашом в мире".
https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857767503.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/16/857818830_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_81760207cb4895c058b07979a297cbad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, россия, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Зеленский
"Выхода нет". На Западе испугались нападок Трампа на Зеленского
Профессор Сиракуса: Трамп принял решение выйти из переговоров по Украине
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ.
Выпад главы Белого дома в адрес Владимира Зеленского подтверждает решение Трампа покинуть переговорный процесс по Украине. Такое мнение в эфире Sky News Australia выразил
профессор факультета глобальных перспектив Университета Кертина в Австралии Джо Сиракуса.
"Зеленский знает, что он не может вернуться к американцам за какой-либо помощью, поэтому мне совершенно ясно, что Дональд Трамп умыл руки в отношении Украины", — подчеркнул он.
Эксперт также обратил внимание, что американский лидер намерен значительно изменить "повестку дня", по этой причине, у Киева больше нет выхода.
Ранее президент США неоднократно высказывал критику в отношении главы киевского режима, а также назвал его "величайшим торгашом в мире".
Трамп высокомерно ответил на призыв Зеленского о санкциях против России