https://1prime.ru/20250526/tramp-857912913.html

Инвесторы не оценили ужин на приеме Трампа за 1,7 миллиона долларов

Инвесторы не оценили ужин на приеме Трампа за 1,7 миллиона долларов - 26.05.2025, ПРАЙМ

Инвесторы не оценили ужин на приеме Трампа за 1,7 миллиона долларов

Ужин на мероприятии президента США Дональда Трампа для инвесторов в его криптовалюту, приглашение на которое обошлось каждому гостю в 1,7 миллиона долларов, был | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T10:05+0300

2025-05-26T10:05+0300

2025-05-26T10:05+0300

сша

дональд трамп

рынок криптовалюты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855310109_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f0b861c0b99b9f2e87b08dea51f3b90d.jpg

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Ужин на мероприятии президента США Дональда Трампа для инвесторов в его криптовалюту, приглашение на которое обошлось каждому гостю в 1,7 миллиона долларов, был "хуже, чем еда в самолете", пишет газета Telegraph со ссылкой на участников. "Ужин на мероприятии Дональда Трампа для инвесторов в криптовалюту стоимостью 1,7 миллиона ​долларов с человека... оказался "хуже, чем еда в самолете", - говорится в материале издания. Как пишет издание, в четверг Трамп принял 220 гостей, получивших, по словам организаторов, "самое эксклюзивное приглашение в мире", в своем гольф-клубе в Вирджинии, однако, как отметили собравшиеся, президент произнес речь и быстро ушел, не ответив на вопросы. "Ужин на "эксклюзивном" приеме был ужасным, а его (Трампа - ред.) речь была бессвязной", - приводит издание мнение собравшихся. По данным Telegraph, гости раскритиковали поданную им еду, особенно ее внешний вид и мизерное количество овощей. Издание также публикует фотографию с блюдом с мероприятия, отмечая, что один из гостей заявил, что оно было хуже, чем то, что подают на борту бюджетной американской авиакомпании Spirit Airlines. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20250525/peskov-857895645.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, рынок криптовалюты