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Инвесторы не оценили ужин на приеме Трампа за 1,7 миллиона долларов - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Инвесторы не оценили ужин на приеме Трампа за 1,7 миллиона долларов
Инвесторы не оценили ужин на приеме Трампа за 1,7 миллиона долларов - 26.05.2025, ПРАЙМ
Инвесторы не оценили ужин на приеме Трампа за 1,7 миллиона долларов
Ужин на мероприятии президента США Дональда Трампа для инвесторов в его криптовалюту, приглашение на которое обошлось каждому гостю в 1,7 миллиона долларов, был | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T10:05+0300
2025-05-26T10:05+0300
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дональд трамп
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Ужин на мероприятии президента США Дональда Трампа для инвесторов в его криптовалюту, приглашение на которое обошлось каждому гостю в 1,7 миллиона долларов, был "хуже, чем еда в самолете", пишет газета Telegraph со ссылкой на участников. "Ужин на мероприятии Дональда Трампа для инвесторов в криптовалюту стоимостью 1,7 миллиона ​долларов с человека... оказался "хуже, чем еда в самолете", - говорится в материале издания. Как пишет издание, в четверг Трамп принял 220 гостей, получивших, по словам организаторов, "самое эксклюзивное приглашение в мире", в своем гольф-клубе в Вирджинии, однако, как отметили собравшиеся, президент произнес речь и быстро ушел, не ответив на вопросы. "Ужин на "эксклюзивном" приеме был ужасным, а его (Трампа - ред.) речь была бессвязной", - приводит издание мнение собравшихся. По данным Telegraph, гости раскритиковали поданную им еду, особенно ее внешний вид и мизерное количество овощей. Издание также публикует фотографию с блюдом с мероприятия, отмечая, что один из гостей заявил, что оно было хуже, чем то, что подают на борту бюджетной американской авиакомпании Spirit Airlines. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
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сша, дональд трамп, рынок криптовалюты
США, Дональд Трамп, рынок криптовалюты
10:05 26.05.2025
 
Инвесторы не оценили ужин на приеме Трампа за 1,7 миллиона долларов

Telegraph: ужин на приеме Трампа для инвесторов оказался хуже, чем еда в самолетах

© Фото : Official White House/Joyce N. BoghosianПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© Фото : Official White House/Joyce N. Boghosian
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Ужин на мероприятии президента США Дональда Трампа для инвесторов в его криптовалюту, приглашение на которое обошлось каждому гостю в 1,7 миллиона долларов, был "хуже, чем еда в самолете", пишет газета Telegraph со ссылкой на участников.
"Ужин на мероприятии Дональда Трампа для инвесторов в криптовалюту стоимостью 1,7 миллиона ​долларов с человека... оказался "хуже, чем еда в самолете", - говорится в материале издания.
Как пишет издание, в четверг Трамп принял 220 гостей, получивших, по словам организаторов, "самое эксклюзивное приглашение в мире", в своем гольф-клубе в Вирджинии, однако, как отметили собравшиеся, президент произнес речь и быстро ушел, не ответив на вопросы.
"Ужин на "эксклюзивном" приеме был ужасным, а его (Трампа - ред.) речь была бессвязной", - приводит издание мнение собравшихся.
По данным Telegraph, гости раскритиковали поданную им еду, особенно ее внешний вид и мизерное количество овощей. Издание также публикует фотографию с блюдом с мероприятия, отмечая, что один из гостей заявил, что оно было хуже, чем то, что подают на борту бюджетной американской авиакомпании Spirit Airlines.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
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