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ЦБ изменил сроки публикации ежемесячной оценки платежного баланса России
ЦБ изменил сроки публикации ежемесячной оценки платежного баланса России - 26.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ изменил сроки публикации ежемесячной оценки платежного баланса России
Банк России сдвигает сроки формирования и публикации на своем официальном сайте ежемесячной оценки платежного баланса страны, сообщили в пресс-службе... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T11:58+0300
2025-05-26T11:58+0300
2025-05-26T11:58+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Банк России сдвигает сроки формирования и публикации на своем официальном сайте ежемесячной оценки платежного баланса страны, сообщили в пресс-службе регулятора. "Банк России принял решение изменить сроки формирования и публикации на сайте ежемесячной оценки платежного баланса Российской Федерации", - говорится в релизе. Ранее оценка публиковалась в месяце, следующем за отчетным, теперь она будет публиковаться на 45-й календарный день после отчетного периода, поскольку для ее формирования необходимо получить больший набор данных, уточнили в ЦБ. Также в Банке России назвали новые сроки публикации оценок платежного баланса: 16 июня будет опубликована уточненная оценка за апрель, 11 июля - первая оценка платежного баланса за май.
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финансы
ЦБ изменил сроки публикации ежемесячной оценки платежного баланса России
ЦБ сдвинул сроки публикации ежемесячной оценки платежного баланса России
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Банк России сдвигает сроки формирования и публикации на своем официальном сайте ежемесячной оценки платежного баланса страны, сообщили в пресс-службе регулятора.
"Банк России принял решение изменить сроки формирования и публикации на сайте ежемесячной оценки платежного баланса Российской Федерации", - говорится в релизе.
Ранее оценка публиковалась в месяце, следующем за отчетным, теперь она будет публиковаться на 45-й календарный день после отчетного периода, поскольку для ее формирования необходимо получить больший набор данных, уточнили в ЦБ.
Также в Банке России назвали новые сроки публикации оценок платежного баланса: 16 июня будет опубликована уточненная оценка за апрель, 11 июля - первая оценка платежного баланса за май.
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