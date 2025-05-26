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ЦБ изменил сроки публикации ежемесячной оценки платежного баланса России

ЦБ изменил сроки публикации ежемесячной оценки платежного баланса России - 26.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ изменил сроки публикации ежемесячной оценки платежного баланса России

Банк России сдвигает сроки формирования и публикации на своем официальном сайте ежемесячной оценки платежного баланса страны, сообщили в пресс-службе... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T11:58+0300

2025-05-26T11:58+0300

2025-05-26T11:58+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Банк России сдвигает сроки формирования и публикации на своем официальном сайте ежемесячной оценки платежного баланса страны, сообщили в пресс-службе регулятора. "Банк России принял решение изменить сроки формирования и публикации на сайте ежемесячной оценки платежного баланса Российской Федерации", - говорится в релизе. Ранее оценка публиковалась в месяце, следующем за отчетным, теперь она будет публиковаться на 45-й календарный день после отчетного периода, поскольку для ее формирования необходимо получить больший набор данных, уточнили в ЦБ. Также в Банке России назвали новые сроки публикации оценок платежного баланса: 16 июня будет опубликована уточненная оценка за апрель, 11 июля - первая оценка платежного баланса за май.

https://1prime.ru/20250526/yuan-857915156.html

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