https://1prime.ru/20250526/tsb-857930135.html

ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков

ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков - 26.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков

Банк России рекомендовал банкам реструктурировать кредиты столкнувшихся с временными трудностями корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей,... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T15:49+0300

2025-05-26T15:49+0300

2025-05-26T15:49+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам реструктурировать кредиты столкнувшихся с временными трудностями корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей, имеющих не очень высокую долговую нагрузку и исправно обслуживавшие долг последние полгода; регулятор временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам, сообщает ЦБ. "Регулятор рекомендовал банкам идти навстречу корпоративным заемщикам, столкнувшимся с временными трудностями, и реструктурировать их кредиты. Чтобы снизить регуляторные издержки для банков и заемщиков, Банк России временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам, по которым банк и заемщик оценивают вероятность восстановления финансового положения как значительную", - говорится в сообщении. "К таким заемщикам относятся компании и индивидуальные предприниматели с не очень высокой долговой нагрузкой, исправно обслуживавшие долг последние полгода и предоставившие банку реалистичный бизнес-план на ближайшие три года", - добавляет регулятор. Отмечается, что банки, в свою очередь, будут регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика контрольным показателям и в случае отклонения должны будут досоздать резерв.

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финансы