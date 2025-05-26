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ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков - 26.05.2025, ПРАЙМ
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ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков
ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков - 26.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков
Банк России рекомендовал банкам реструктурировать кредиты столкнувшихся с временными трудностями корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей,... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T15:49+0300
2025-05-26T15:49+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам реструктурировать кредиты столкнувшихся с временными трудностями корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей, имеющих не очень высокую долговую нагрузку и исправно обслуживавшие долг последние полгода; регулятор временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам, сообщает ЦБ. "Регулятор рекомендовал банкам идти навстречу корпоративным заемщикам, столкнувшимся с временными трудностями, и реструктурировать их кредиты. Чтобы снизить регуляторные издержки для банков и заемщиков, Банк России временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам, по которым банк и заемщик оценивают вероятность восстановления финансового положения как значительную", - говорится в сообщении. "К таким заемщикам относятся компании и индивидуальные предприниматели с не очень высокой долговой нагрузкой, исправно обслуживавшие долг последние полгода и предоставившие банку реалистичный бизнес-план на ближайшие три года", - добавляет регулятор. Отмечается, что банки, в свою очередь, будут регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика контрольным показателям и в случае отклонения должны будут досоздать резерв.
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финансы
Банк России, Финансы
15:49 26.05.2025
 
ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты компаний и ИП с временными трудностями

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам реструктурировать кредиты столкнувшихся с временными трудностями корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей, имеющих не очень высокую долговую нагрузку и исправно обслуживавшие долг последние полгода; регулятор временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам, сообщает ЦБ.
"Регулятор рекомендовал банкам идти навстречу корпоративным заемщикам, столкнувшимся с временными трудностями, и реструктурировать их кредиты. Чтобы снизить регуляторные издержки для банков и заемщиков, Банк России временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам, по которым банк и заемщик оценивают вероятность восстановления финансового положения как значительную", - говорится в сообщении.
"К таким заемщикам относятся компании и индивидуальные предприниматели с не очень высокой долговой нагрузкой, исправно обслуживавшие долг последние полгода и предоставившие банку реалистичный бизнес-план на ближайшие три года", - добавляет регулятор.
Отмечается, что банки, в свою очередь, будут регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика контрольным показателям и в случае отклонения должны будут досоздать резерв.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
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