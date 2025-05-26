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В Pegas Touristik оценили ситуацию с опечатанными отелями в Турции

В Pegas Touristik оценили ситуацию с опечатанными отелями в Турции - 26.05.2025, ПРАЙМ

В Pegas Touristik оценили ситуацию с опечатанными отелями в Турции

Кризиса в гостиничной сфере Турции из-за ряда опечатанных отелей нет, однако гостям следует связаться с гостиницей перед поездкой и уточнить ситуацию с отелем,... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T07:45+0300

2025-05-26T07:45+0300

2025-05-26T07:45+0300

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стамбул

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СТАМБУЛ, 26 мая - ПРАЙМ. Кризиса в гостиничной сфере Турции из-за ряда опечатанных отелей нет, однако гостям следует связаться с гостиницей перед поездкой и уточнить ситуацию с отелем, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. Адвокат Абиде Сарал заявила в конце мая, что четыре тысячи гостиниц в Турции на данный момент опечатаны министерством туризма и не примут туристов, так как их владельцы не получили вовремя сертификат туристического объекта. По ее словам, с 2021 года гостиницы могли принимать гостей, получив разрешение на работу от местных властей, но спустя полгода были обязаны получить сертификат, однако многие владельцы не сделали этого. Сообщения о четырех тысячах якобы опечатанных отелях в Турции вызвали панику в туриндустрии, но на самом деле речь идет о гостиницах, где идет работа над устранением недостатков в работе, отметил Санджар. "Никакого кризиса в индустрии нет, гости не останутся на улице. Тем не менее гостям будет полезно перед поездкой связаться с их гостиницей и подтвердить бронирование. Наша отрасль должна считать приоритетом удовлетворенность гостей в таких ситуациях, необходимо обеспечить прозрачность в том, что касается изменений в бронированиях или их аннулировании", - заявил Санджар. По его мнению, ситуация с опечатанными гостиницами должна рассматриваться как "шанс для саморегуляции туриндустрии" и процесс, направленный на улучшение качества обслуживания. По данным минтуризма Турции, по состоянию на апрель в стране функционируют более 22 тысяч отелей, получивших необходимые сертификаты от министерства. РИА Новости ранее подсчитало, что число отелей, деятельность которых приостановлена в Турции после выявления недочетов в пожарной безопасности на фоне январского пожара в отеле в провинции Болу, приблизилось к 700.

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туризм, бизнес, недвижимость, турция, стамбул, pegas touristik, снг