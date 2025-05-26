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Глава МИД Турции рассчитывает на встречу с Мединским и Нарышкиным в Москве

Глава МИД Турции рассчитывает на встречу с Мединским и Нарышкиным в Москве - 26.05.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Турции рассчитывает на встречу с Мединским и Нарышкиным в Москве

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на встречу с советником президента РФ Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным в ходе... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T08:57+0300

2025-05-26T08:57+0300

2025-05-26T08:57+0300

политика

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АНКАРА, 26 мая - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на встречу с советником президента РФ Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным в ходе визита в Москву в понедельник, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Ожидается, что Хакан Фидан будет принят президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется встреча с советником президента Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным", - заявил собеседник агентства. По его словам, Фидан также проведет встречу с членами Совета директоров Российско-турецкой бизнес-ассоциации. "Завтра министр Фидан также встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - добавил источник.

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россия, турция, москва, владимир мединский, сергей нарышкин, владимир путин, хакан фидан