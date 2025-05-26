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Глава МИД Турции рассчитывает на встречу с Мединским и Нарышкиным в Москве - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Турции рассчитывает на встречу с Мединским и Нарышкиным в Москве
Глава МИД Турции рассчитывает на встречу с Мединским и Нарышкиным в Москве - 26.05.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Турции рассчитывает на встречу с Мединским и Нарышкиным в Москве
Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на встречу с советником президента РФ Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным в ходе... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T08:57+0300
2025-05-26T08:57+0300
политика
россия
турция
москва
владимир мединский
сергей нарышкин
владимир путин
хакан фидан
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АНКАРА, 26 мая - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на встречу с советником президента РФ Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным в ходе визита в Москву в понедельник, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Ожидается, что Хакан Фидан будет принят президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется встреча с советником президента Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным", - заявил собеседник агентства. По его словам, Фидан также проведет встречу с членами Совета директоров Российско-турецкой бизнес-ассоциации. "Завтра министр Фидан также встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - добавил источник.
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россия, турция, москва, владимир мединский, сергей нарышкин, владимир путин, хакан фидан
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Владимир Мединский, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Хакан Фидан
08:57 26.05.2025
 
Глава МИД Турции рассчитывает на встречу с Мединским и Нарышкиным в Москве

Глава МИД Турции Фидан рассчитывает встретиться с Мединским и Нарышкиным в Москве

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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АНКАРА, 26 мая - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на встречу с советником президента РФ Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным в ходе визита в Москву в понедельник, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Ожидается, что Хакан Фидан будет принят президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется встреча с советником президента Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным", - заявил собеседник агентства.
По его словам, Фидан также проведет встречу с членами Совета директоров Российско-турецкой бизнес-ассоциации.
"Завтра министр Фидан также встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - добавил источник.
#Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
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08:36
 
ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯМОСКВАВладимир МединскийСергей НарышкинВладимир ПутинХакан Фидан
 
 
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