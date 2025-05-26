https://1prime.ru/20250526/turtsiya-857910695.html
Глава МИД Турции рассчитывает на встречу с Мединским и Нарышкиным в Москве
Глава МИД Турции рассчитывает на встречу с Мединским и Нарышкиным в Москве - 26.05.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Турции рассчитывает на встречу с Мединским и Нарышкиным в Москве
Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на встречу с советником президента РФ Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным в ходе... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T08:57+0300
2025-05-26T08:57+0300
2025-05-26T08:57+0300
политика
россия
турция
москва
владимир мединский
сергей нарышкин
владимир путин
хакан фидан
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/58/842185847_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_5644afb896c22bba14fe25e03e3671bb.jpg
АНКАРА, 26 мая - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на встречу с советником президента РФ Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным в ходе визита в Москву в понедельник, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Ожидается, что Хакан Фидан будет принят президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется встреча с советником президента Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным", - заявил собеседник агентства. По его словам, Фидан также проведет встречу с членами Совета директоров Российско-турецкой бизнес-ассоциации. "Завтра министр Фидан также встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - добавил источник.
https://1prime.ru/20250526/sanktsii-857909443.html
турция
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/58/842185847_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_90fdf6264d3ac98857586792b0f78c72.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, москва, владимир мединский, сергей нарышкин, владимир путин, хакан фидан
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Владимир Мединский, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Хакан Фидан
Глава МИД Турции рассчитывает на встречу с Мединским и Нарышкиным в Москве
Глава МИД Турции Фидан рассчитывает встретиться с Мединским и Нарышкиным в Москве
АНКАРА, 26 мая - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на встречу с советником президента РФ Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным в ходе визита в Москву в понедельник, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Ожидается, что Хакан Фидан будет принят президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется встреча с советником президента Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным", - заявил собеседник агентства.
По его словам, Фидан также проведет встречу с членами Совета директоров Российско-турецкой бизнес-ассоциации.
"Завтра министр Фидан также встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - добавил источник.
Санкции против России могут стать предметом переговоров, заявил источник