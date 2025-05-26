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ЦБ Турции может пойти на снижение ключевой ставки - 26.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250526/turtsiya-857911617.html
ЦБ Турции может пойти на снижение ключевой ставки
ЦБ Турции может пойти на снижение ключевой ставки - 26.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ Турции может пойти на снижение ключевой ставки
Центральный банк Турции может пойти на снижение ключевой ставки в июле, но ситуация будет зависеть от инфляции и обменного курса в республике, сообщило издание... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T09:08+0300
2025-05-26T09:08+0300
экономика
банки
финансы
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АНКАРА, 26 мая - ПРАЙМ. Центральный банк Турции может пойти на снижение ключевой ставки в июле, но ситуация будет зависеть от инфляции и обменного курса в республике, сообщило издание Ekonomim. Как следует из календаря на официальном сайте регулятора, следующее заседание запланировано на 19 июня, затем - на 24 июля. ЦБ Турции в апреле неожиданно повысил ключевую ставку до 46%, тогда как большинство экспертов ожидали ее сохранения на уровне 42,5%. Регулятор в декабре прошлого года начал снижать ее с максимального значения в 50%. После мартовского заседания глава регулятора Фатих Карахан заявил, что ЦБ в своих решениях продолжит придерживаться жесткой кредитно-денежной политики, пока не будет достигнуто устойчивое замедление инфляции и ценовая стабильность. "Центральный банк начнет снижать процентные ставки в июле. Однако для этого нам необходимы хорошие данные по инфляции и улучшение ожиданий, а также спокойный обменный курс и продолжающийся рост резервов. Приток средств в размере 1,5 миллиарда долларов США на фондовый рынок за последние четыре недели и 2,8 миллиарда долларов США в государственные долговые ценные бумаги за последние две недели вселяют в нас надежду", - пишет издание. Однако потери как в акциях, так и в государственных долговых бумагах не удалось восполнить, отмечает Ekonomim. Неопределенность в отношении глобальных торговых войн, ограниченное улучшение показателей бюджета и политическая неопределенность ограничивают аппетит инвесторов к долгосрочным турецким активам, отмечает издание. Годовая инфляция в Турции по итогам апреля замедлилась до 37,86% с 38,1% в марте, сообщил ранее Институт статистики (TÜİK), при этом группа независимых экономистов (ENAG) оценивает ее в 73,88%. Центральный банк Турции рассчитывает достичь целевого показателя инфляции в 24% к концу года, заявил в марте Фатих Карахан.
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банки, финансы, турция, сша
Экономика, Банки, Финансы, ТУРЦИЯ, США
09:08 26.05.2025
 
ЦБ Турции может пойти на снижение ключевой ставки

Ekonomim: ЦБ Турции может пойти на снижение ключевой ставки в июле

© fotolia.com / Henner Damke%Турецкий флаг
%Турецкий флаг - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© fotolia.com / Henner Damke
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АНКАРА, 26 мая - ПРАЙМ. Центральный банк Турции может пойти на снижение ключевой ставки в июле, но ситуация будет зависеть от инфляции и обменного курса в республике, сообщило издание Ekonomim.
Как следует из календаря на официальном сайте регулятора, следующее заседание запланировано на 19 июня, затем - на 24 июля.
ЦБ Турции в апреле неожиданно повысил ключевую ставку до 46%, тогда как большинство экспертов ожидали ее сохранения на уровне 42,5%. Регулятор в декабре прошлого года начал снижать ее с максимального значения в 50%. После мартовского заседания глава регулятора Фатих Карахан заявил, что ЦБ в своих решениях продолжит придерживаться жесткой кредитно-денежной политики, пока не будет достигнуто устойчивое замедление инфляции и ценовая стабильность.
"Центральный банк начнет снижать процентные ставки в июле. Однако для этого нам необходимы хорошие данные по инфляции и улучшение ожиданий, а также спокойный обменный курс и продолжающийся рост резервов. Приток средств в размере 1,5 миллиарда долларов США на фондовый рынок за последние четыре недели и 2,8 миллиарда долларов США в государственные долговые ценные бумаги за последние две недели вселяют в нас надежду", - пишет издание.
Однако потери как в акциях, так и в государственных долговых бумагах не удалось восполнить, отмечает Ekonomim. Неопределенность в отношении глобальных торговых войн, ограниченное улучшение показателей бюджета и политическая неопределенность ограничивают аппетит инвесторов к долгосрочным турецким активам, отмечает издание.
Годовая инфляция в Турции по итогам апреля замедлилась до 37,86% с 38,1% в марте, сообщил ранее Институт статистики (TÜİK), при этом группа независимых экономистов (ENAG) оценивает ее в 73,88%. Центральный банк Турции рассчитывает достичь целевого показателя инфляции в 24% к концу года, заявил в марте Фатих Карахан.
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