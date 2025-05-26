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В Кремле назвали главную тему переговоров Лаврова и Фидана - 26.05.2025, ПРАЙМ
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В Кремле назвали главную тему переговоров Лаврова и Фидана
В Кремле назвали главную тему переговоров Лаврова и Фидана - 26.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвали главную тему переговоров Лаврова и Фидана
Главной темой российско-турецких контактов в ходе визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана будет обсуждение двусторонних отношений, заявил... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T12:31+0300
2025-05-26T12:31+0300
политика
россия
турция
дмитрий песков
сергей лавров
хакан фидан
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Главной темой российско-турецких контактов в ходе визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана будет обсуждение двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все-таки Фидан приезжает на переговоры с Лавровым (Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России – ред.) и, конечно, на этих переговорах главной темой будет обсуждение двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли в связи с приездом Фидана обсуждение возможности дальнейших российско-украинских переговоров.Тем не менее, пресс-секретарь отметил, что главы российского и турецкого МИД могут также обменяться мнениями касательно украинского урегулирования."Разумеется, и обмен мнениями по украинскому сюжету тоже будет обязательно", - сообщил Песков.Кроме того, Песков заявил, что Россия признательна Турции за идеальные условия для стамбульских переговоров. "Мы признательны Турецкой республике за те идеальные условия, которые турецкая сторона обеспечила для проведения стамбульских переговоров", - сказал пресс-секретарь журналистам, добавив, что на данный момент понимание по продолжению переговоров между Россией и Украиной и по их месту проведения пока отсутствует.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
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россия, турция, дмитрий песков, сергей лавров, хакан фидан, украина
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Хакан Фидан, УКРАИНА
12:31 26.05.2025
 
В Кремле назвали главную тему переговоров Лаврова и Фидана

Песков: главной темой российско-турецких контактов будут двусторонние отношения

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкРоссия и Турция
Россия и Турция
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Главной темой российско-турецких контактов в ходе визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана будет обсуждение двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все-таки Фидан приезжает на переговоры с Лавровым (Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России – ред.) и, конечно, на этих переговорах главной темой будет обсуждение двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли в связи с приездом Фидана обсуждение возможности дальнейших российско-украинских переговоров.
Тем не менее, пресс-секретарь отметил, что главы российского и турецкого МИД могут также обменяться мнениями касательно украинского урегулирования.
"Разумеется, и обмен мнениями по украинскому сюжету тоже будет обязательно", - сообщил Песков.
Кроме того, Песков заявил, что Россия признательна Турции за идеальные условия для стамбульских переговоров.
"Мы признательны Турецкой республике за те идеальные условия, которые турецкая сторона обеспечила для проведения стамбульских переговоров", - сказал пресс-секретарь журналистам, добавив, что на данный момент понимание по продолжению переговоров между Россией и Украиной и по их месту проведения пока отсутствует.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
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ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯДмитрий ПесковСергей ЛавровХакан ФиданУКРАИНА
 
 
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