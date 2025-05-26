Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции рассказали о последствиях введения пошлин на удобрения из России - 26.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250526/udobreniya-857921936.html
Во Франции рассказали о последствиях введения пошлин на удобрения из России
Во Франции рассказали о последствиях введения пошлин на удобрения из России - 26.05.2025, ПРАЙМ
Во Франции рассказали о последствиях введения пошлин на удобрения из России
Пошлины ЕС на удобрения из РФ поставят европейских фермеров в трудное положение и приведут к росту цен на остальные удобрения, заявил РИА Новости генеральный... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T12:56+0300
2025-05-26T12:56+0300
экономика
сельское хозяйство
париж
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82644/41/826444134_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c316399ef943e629442286cfab956d5d.jpg
ПАРИЖ, 26 мая - ПРАЙМ. Пошлины ЕС на удобрения из РФ поставят европейских фермеров в трудное положение и приведут к росту цен на остальные удобрения, заявил РИА Новости генеральный секретарь ведущего французского профсоюза аграриев FNSEA Эрве Лапи. "ЕС решил ввести пошлины на российские удобрения. Это поставит нас, фермеров, в трудное положение, потому что часть удобрений приходит из России. Но теперь цены на те из них, которые не являются российскими, также вырастут. И это будет иметь негативный эффект для наших ферм", - сообщил Лапи. По его словам, на удобрения из РФ приходится от 5% до 15% рынка. "Это отразится на всех остальных удобрениях. Это наносит удар по нашей конкурентоспособности. Это был выбор ЕС из-за того, что у вас происходит, но платим за это мы, фермеры", - сказал собеседник агентства.
https://1prime.ru/20250526/rusal-857914267.html
париж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82644/41/826444134_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63332854bfd65693e438b719ce182812.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, париж, ес
Экономика, Сельское хозяйство, Париж, ЕС
12:56 26.05.2025
 
Во Франции рассказали о последствиях введения пошлин на удобрения из России

Генсек FNSEA: пошлины на удобрения из РФ поставят фермеров в трудное положение

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Бурбонского дворца в Париже
Здание Бурбонского дворца в Париже - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 26 мая - ПРАЙМ. Пошлины ЕС на удобрения из РФ поставят европейских фермеров в трудное положение и приведут к росту цен на остальные удобрения, заявил РИА Новости генеральный секретарь ведущего французского профсоюза аграриев FNSEA Эрве Лапи.
"ЕС решил ввести пошлины на российские удобрения. Это поставит нас, фермеров, в трудное положение, потому что часть удобрений приходит из России. Но теперь цены на те из них, которые не являются российскими, также вырастут. И это будет иметь негативный эффект для наших ферм", - сообщил Лапи.
По его словам, на удобрения из РФ приходится от 5% до 15% рынка.
"Это отразится на всех остальных удобрениях. Это наносит удар по нашей конкурентоспособности. Это был выбор ЕС из-за того, что у вас происходит, но платим за это мы, фермеры", - сказал собеседник агентства.
Центральный офис компании РУСАЛ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
"Русал" начал импортозамещение калийного удобрения на российском рынке
10:25
 
ЭкономикаСельское хозяйствоПарижЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала