https://1prime.ru/20250526/udobreniya-857921936.html

Во Франции рассказали о последствиях введения пошлин на удобрения из России

Во Франции рассказали о последствиях введения пошлин на удобрения из России - 26.05.2025, ПРАЙМ

Во Франции рассказали о последствиях введения пошлин на удобрения из России

Пошлины ЕС на удобрения из РФ поставят европейских фермеров в трудное положение и приведут к росту цен на остальные удобрения, заявил РИА Новости генеральный... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T12:56+0300

2025-05-26T12:56+0300

2025-05-26T12:56+0300

экономика

сельское хозяйство

париж

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/82644/41/826444134_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c316399ef943e629442286cfab956d5d.jpg

ПАРИЖ, 26 мая - ПРАЙМ. Пошлины ЕС на удобрения из РФ поставят европейских фермеров в трудное положение и приведут к росту цен на остальные удобрения, заявил РИА Новости генеральный секретарь ведущего французского профсоюза аграриев FNSEA Эрве Лапи. "ЕС решил ввести пошлины на российские удобрения. Это поставит нас, фермеров, в трудное положение, потому что часть удобрений приходит из России. Но теперь цены на те из них, которые не являются российскими, также вырастут. И это будет иметь негативный эффект для наших ферм", - сообщил Лапи. По его словам, на удобрения из РФ приходится от 5% до 15% рынка. "Это отразится на всех остальных удобрениях. Это наносит удар по нашей конкурентоспособности. Это был выбор ЕС из-за того, что у вас происходит, но платим за это мы, фермеры", - сказал собеседник агентства.

https://1prime.ru/20250526/rusal-857914267.html

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, париж, ес