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Во Франции рассказали о последствиях введения пошлин на удобрения из России
Во Франции рассказали о последствиях введения пошлин на удобрения из России - 26.05.2025, ПРАЙМ
Во Франции рассказали о последствиях введения пошлин на удобрения из России
Пошлины ЕС на удобрения из РФ поставят европейских фермеров в трудное положение и приведут к росту цен на остальные удобрения, заявил РИА Новости генеральный... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T12:56+0300
2025-05-26T12:56+0300
2025-05-26T12:56+0300
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ПАРИЖ, 26 мая - ПРАЙМ. Пошлины ЕС на удобрения из РФ поставят европейских фермеров в трудное положение и приведут к росту цен на остальные удобрения, заявил РИА Новости генеральный секретарь ведущего французского профсоюза аграриев FNSEA Эрве Лапи. "ЕС решил ввести пошлины на российские удобрения. Это поставит нас, фермеров, в трудное положение, потому что часть удобрений приходит из России. Но теперь цены на те из них, которые не являются российскими, также вырастут. И это будет иметь негативный эффект для наших ферм", - сообщил Лапи. По его словам, на удобрения из РФ приходится от 5% до 15% рынка. "Это отразится на всех остальных удобрениях. Это наносит удар по нашей конкурентоспособности. Это был выбор ЕС из-за того, что у вас происходит, но платим за это мы, фермеры", - сказал собеседник агентства.
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Экономика, Сельское хозяйство, Париж, ЕС
Во Франции рассказали о последствиях введения пошлин на удобрения из России
Генсек FNSEA: пошлины на удобрения из РФ поставят фермеров в трудное положение
ПАРИЖ, 26 мая - ПРАЙМ. Пошлины ЕС на удобрения из РФ поставят европейских фермеров в трудное положение и приведут к росту цен на остальные удобрения, заявил РИА Новости генеральный секретарь ведущего французского профсоюза аграриев FNSEA Эрве Лапи.
"ЕС решил ввести пошлины на российские удобрения. Это поставит нас, фермеров, в трудное положение, потому что часть удобрений приходит из России. Но теперь цены на те из них, которые не являются российскими, также вырастут. И это будет иметь негативный эффект для наших ферм", - сообщил Лапи.
По его словам, на удобрения из РФ приходится от 5% до 15% рынка.
"Это отразится на всех остальных удобрениях. Это наносит удар по нашей конкурентоспособности. Это был выбор ЕС из-за того, что у вас происходит, но платим за это мы, фермеры", - сказал собеседник агентства.
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