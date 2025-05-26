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Во Франции потребовали отложить введение пошлин на российские удобрения - 26.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Во Франции потребовали отложить введение пошлин на российские удобрения
Во Франции потребовали отложить введение пошлин на российские удобрения - 26.05.2025, ПРАЙМ
Во Франции потребовали отложить введение пошлин на российские удобрения
Пошлины ЕС на удобрения из России угрожают конкурентоспособности европейских фермеров, их вступление в силу необходимо немедленно отложить, заявил французский... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T17:17+0300
2025-05-26T17:17+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
франция
ес
россия
пошлины
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ПАРИЖ, 26 мая – ПРАЙМ. Пошлины ЕС на удобрения из России угрожают конкурентоспособности европейских фермеров, их вступление в силу необходимо немедленно отложить, заявил французский профсоюз аграриев "Сельская координация". "Вводя новые таможенные пошлины на удобрения, импортируемые из России и Белоруссии, Евросоюз ставит под угрозу конкурентоспособность нашего сельского хозяйства… Мы требуем немедленной отсрочки вступления в силу этих пошлин", - говорится в заявлении организации. Профсоюз также потребовал установления финансовых компенсаций пострадавшим фермерам и мер для срочного развития альтернативных цепочек поставок удобрений. "Наши производственные мощности находятся в упадке в течение уже многих лет, что увеличивает нашу зависимость от импорта… Хотя эти меры направлены на укрепление стратегической автономии ЕС, они рискуют оказать разрушительное воздействие на французские фермы, и без того ослабленные ростом издержек и волатильностью цен", - заявил профсоюз. Ранее в понедельник генеральный секретарь другого французского профсоюза аграриев FNSEA Эрве Лапи заявил РИА Новости, что пошлины ЕС на удобрения из РФ поставят европейских фермеров в трудное положение и приведут к росту цен на остальные удобрения. Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Во Франции в последнее время возобновились протесты аграриев. На прошлой неделе фермеры уже блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере страны. Аграрии добиваются одобрения законопроекта, который должен упростить бюрократические процедуры, порядок сертификации их деятельности, пересмотреть ограничения использования пестицидов. С утра понедельника фермеры также начали блокировать ряд автотрасс по направлению к столице. Так, акции проходят в департаментах Эссон, Валь-д'Уаз, Ивелин. Ряд тракторов прибыли к зданию Нацсобрания в центре Парижа. Профсоюзы заявили о бессрочном проведении акций протеста до тех пор, пока они не добьются сокращения бюрократических процедур, выплат задерживаемых субсидий ЕС, поддержки молодых фермеров, уменьшения регулирования их деятельности и отмены соглашения о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР.
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сельское хозяйство, мировая экономика, франция, ес, россия, пошлины
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ЕС, РОССИЯ, пошлины
17:17 26.05.2025
 
Во Франции потребовали отложить введение пошлин на российские удобрения

Профсоюз аграриев Франции потребовал отложить введение пошлин ЕС на удобрения из России

© fotolia.com / AmmentorpГрядка с урожаем
Грядка с урожаем - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© fotolia.com / Ammentorp
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ПАРИЖ, 26 мая – ПРАЙМ. Пошлины ЕС на удобрения из России угрожают конкурентоспособности европейских фермеров, их вступление в силу необходимо немедленно отложить, заявил французский профсоюз аграриев "Сельская координация".
"Вводя новые таможенные пошлины на удобрения, импортируемые из России и Белоруссии, Евросоюз ставит под угрозу конкурентоспособность нашего сельского хозяйства… Мы требуем немедленной отсрочки вступления в силу этих пошлин", - говорится в заявлении организации.
Профсоюз также потребовал установления финансовых компенсаций пострадавшим фермерам и мер для срочного развития альтернативных цепочек поставок удобрений.
"Наши производственные мощности находятся в упадке в течение уже многих лет, что увеличивает нашу зависимость от импорта… Хотя эти меры направлены на укрепление стратегической автономии ЕС, они рискуют оказать разрушительное воздействие на французские фермы, и без того ослабленные ростом издержек и волатильностью цен", - заявил профсоюз.
Ранее в понедельник генеральный секретарь другого французского профсоюза аграриев FNSEA Эрве Лапи заявил РИА Новости, что пошлины ЕС на удобрения из РФ поставят европейских фермеров в трудное положение и приведут к росту цен на остальные удобрения.
Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары.
Во Франции в последнее время возобновились протесты аграриев. На прошлой неделе фермеры уже блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере страны. Аграрии добиваются одобрения законопроекта, который должен упростить бюрократические процедуры, порядок сертификации их деятельности, пересмотреть ограничения использования пестицидов. С утра понедельника фермеры также начали блокировать ряд автотрасс по направлению к столице. Так, акции проходят в департаментах Эссон, Валь-д'Уаз, Ивелин. Ряд тракторов прибыли к зданию Нацсобрания в центре Парижа. Профсоюзы заявили о бессрочном проведении акций протеста до тех пор, пока они не добьются сокращения бюрократических процедур, выплат задерживаемых субсидий ЕС, поддержки молодых фермеров, уменьшения регулирования их деятельности и отмены соглашения о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР.
Здание Бурбонского дворца в Париже - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
Во Франции рассказали о последствиях введения пошлин на удобрения из России
12:56
 
ЭкономикаСельское хозяйствоМировая экономикаФРАНЦИЯЕСРОССИЯпошлины
 
 
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