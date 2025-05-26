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Во Франции потребовали отложить введение пошлин на российские удобрения
Во Франции потребовали отложить введение пошлин на российские удобрения - 26.05.2025, ПРАЙМ
Во Франции потребовали отложить введение пошлин на российские удобрения
Пошлины ЕС на удобрения из России угрожают конкурентоспособности европейских фермеров, их вступление в силу необходимо немедленно отложить, заявил французский... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T17:17+0300
2025-05-26T17:17+0300
2025-05-26T17:17+0300
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ПАРИЖ, 26 мая – ПРАЙМ. Пошлины ЕС на удобрения из России угрожают конкурентоспособности европейских фермеров, их вступление в силу необходимо немедленно отложить, заявил французский профсоюз аграриев "Сельская координация". "Вводя новые таможенные пошлины на удобрения, импортируемые из России и Белоруссии, Евросоюз ставит под угрозу конкурентоспособность нашего сельского хозяйства… Мы требуем немедленной отсрочки вступления в силу этих пошлин", - говорится в заявлении организации. Профсоюз также потребовал установления финансовых компенсаций пострадавшим фермерам и мер для срочного развития альтернативных цепочек поставок удобрений. "Наши производственные мощности находятся в упадке в течение уже многих лет, что увеличивает нашу зависимость от импорта… Хотя эти меры направлены на укрепление стратегической автономии ЕС, они рискуют оказать разрушительное воздействие на французские фермы, и без того ослабленные ростом издержек и волатильностью цен", - заявил профсоюз. Ранее в понедельник генеральный секретарь другого французского профсоюза аграриев FNSEA Эрве Лапи заявил РИА Новости, что пошлины ЕС на удобрения из РФ поставят европейских фермеров в трудное положение и приведут к росту цен на остальные удобрения. Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Во Франции в последнее время возобновились протесты аграриев. На прошлой неделе фермеры уже блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере страны. Аграрии добиваются одобрения законопроекта, который должен упростить бюрократические процедуры, порядок сертификации их деятельности, пересмотреть ограничения использования пестицидов. С утра понедельника фермеры также начали блокировать ряд автотрасс по направлению к столице. Так, акции проходят в департаментах Эссон, Валь-д'Уаз, Ивелин. Ряд тракторов прибыли к зданию Нацсобрания в центре Парижа. Профсоюзы заявили о бессрочном проведении акций протеста до тех пор, пока они не добьются сокращения бюрократических процедур, выплат задерживаемых субсидий ЕС, поддержки молодых фермеров, уменьшения регулирования их деятельности и отмены соглашения о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР.
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сельское хозяйство, мировая экономика, франция, ес, россия, пошлины
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ЕС, РОССИЯ, пошлины
Во Франции потребовали отложить введение пошлин на российские удобрения
Профсоюз аграриев Франции потребовал отложить введение пошлин ЕС на удобрения из России
ПАРИЖ, 26 мая – ПРАЙМ. Пошлины ЕС на удобрения из России угрожают конкурентоспособности европейских фермеров, их вступление в силу необходимо немедленно отложить, заявил французский профсоюз аграриев "Сельская координация".
"Вводя новые таможенные пошлины на удобрения, импортируемые из России и Белоруссии, Евросоюз ставит под угрозу конкурентоспособность нашего сельского хозяйства… Мы требуем немедленной отсрочки вступления в силу этих пошлин", - говорится в заявлении организации.
Профсоюз также потребовал установления финансовых компенсаций пострадавшим фермерам и мер для срочного развития альтернативных цепочек поставок удобрений.
"Наши производственные мощности находятся в упадке в течение уже многих лет, что увеличивает нашу зависимость от импорта… Хотя эти меры направлены на укрепление стратегической автономии ЕС, они рискуют оказать разрушительное воздействие на французские фермы, и без того ослабленные ростом издержек и волатильностью цен", - заявил профсоюз.
Ранее в понедельник генеральный секретарь другого французского профсоюза аграриев FNSEA Эрве Лапи заявил РИА Новости, что пошлины ЕС на удобрения из РФ поставят европейских фермеров в трудное положение и приведут к росту цен на остальные удобрения.
Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары.
Во Франции в последнее время возобновились протесты аграриев. На прошлой неделе фермеры уже блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере страны. Аграрии добиваются одобрения законопроекта, который должен упростить бюрократические процедуры, порядок сертификации их деятельности, пересмотреть ограничения использования пестицидов. С утра понедельника фермеры также начали блокировать ряд автотрасс по направлению к столице. Так, акции проходят в департаментах Эссон, Валь-д'Уаз, Ивелин. Ряд тракторов прибыли к зданию Нацсобрания в центре Парижа. Профсоюзы заявили о бессрочном проведении акций протеста до тех пор, пока они не добьются сокращения бюрократических процедур, выплат задерживаемых субсидий ЕС, поддержки молодых фермеров, уменьшения регулирования их деятельности и отмены соглашения о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР.
Во Франции рассказали о последствиях введения пошлин на удобрения из России