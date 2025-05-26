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Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта" - 26.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250526/ukraina-857909250.html
Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"
Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта" - 26.05.2025, ПРАЙМ
Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T08:33+0300
2025-05-26T08:33+0300
экономика
финансы
украина
москва
fitch ratings
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD"), сообщается в релизе агентства. "Fitch Ratings подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD")", - говорится в публикации. Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже. Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на уровне "ССС+". Краткосрочные рейтинги Украины в обеих валютах остались на уровне "C", рейтинг странового потолка - на уровне "B-". Аналитики агентства полагают, что Украина все еще проходит через более широкую реструктуризацию, при этом варранты ВВП (облигации, привязанные к экономическому росту) могут стать недействующими только после даты платежа 31 мая, говорится в релизе. Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте останется на текущем уровне до тех пор, пока Украина не нормализует отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов, отмечается в сообщении агентства. В конце апреля украинское издание "Обозреватель" сообщило, что украинские власти провели переговоры с инвесторами, владеющими 30% ВВП-варрантов, о реструктуризации госдолга в 2,6 миллиарда долларов, но соглашение пока не достигнуто и продолжаются обсуждения перед майским платежом в 600 миллионов долларов. Также в конце апреля минфин Украины сообщил, что госдолг страны в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56%, достигнув 171,73 миллиарда долларов. А в мае глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам "в ближайшие, условно, 30 лет".
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финансы, украина, москва, fitch ratings
Экономика, Финансы, УКРАИНА, МОСКВА, Fitch Ratings
08:33 26.05.2025
 
Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"

Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"

© flickr.com / SolvencyIIWire#Здание Fitch Ratings
#Здание Fitch Ratings - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© flickr.com / SolvencyIIWire
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD"), сообщается в релизе агентства.
"Fitch Ratings подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD")", - говорится в публикации.
Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже.
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на уровне "ССС+". Краткосрочные рейтинги Украины в обеих валютах остались на уровне "C", рейтинг странового потолка - на уровне "B-".
Аналитики агентства полагают, что Украина все еще проходит через более широкую реструктуризацию, при этом варранты ВВП (облигации, привязанные к экономическому росту) могут стать недействующими только после даты платежа 31 мая, говорится в релизе.
Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте останется на текущем уровне до тех пор, пока Украина не нормализует отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов, отмечается в сообщении агентства.
В конце апреля украинское издание "Обозреватель" сообщило, что украинские власти провели переговоры с инвесторами, владеющими 30% ВВП-варрантов, о реструктуризации госдолга в 2,6 миллиарда долларов, но соглашение пока не достигнуто и продолжаются обсуждения перед майским платежом в 600 миллионов долларов.
Также в конце апреля минфин Украины сообщил, что госдолг страны в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56%, достигнув 171,73 миллиарда долларов. А в мае глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам "в ближайшие, условно, 30 лет".
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ЭкономикаФинансыУКРАИНАМОСКВАFitch Ratings
 
 
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