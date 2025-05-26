https://1prime.ru/20250526/ukraina-857909250.html

Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"

Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта" - 26.05.2025, ПРАЙМ

Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T08:33+0300

2025-05-26T08:33+0300

2025-05-26T08:33+0300

экономика

финансы

украина

москва

fitch ratings

https://cdnn.1prime.ru/img/75820/31/758203192_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_36bc84271159b250ae2e13a7cf4c3b22.jpg

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD"), сообщается в релизе агентства. "Fitch Ratings подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD")", - говорится в публикации. Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже. Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на уровне "ССС+". Краткосрочные рейтинги Украины в обеих валютах остались на уровне "C", рейтинг странового потолка - на уровне "B-". Аналитики агентства полагают, что Украина все еще проходит через более широкую реструктуризацию, при этом варранты ВВП (облигации, привязанные к экономическому росту) могут стать недействующими только после даты платежа 31 мая, говорится в релизе. Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте останется на текущем уровне до тех пор, пока Украина не нормализует отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов, отмечается в сообщении агентства. В конце апреля украинское издание "Обозреватель" сообщило, что украинские власти провели переговоры с инвесторами, владеющими 30% ВВП-варрантов, о реструктуризации госдолга в 2,6 миллиарда долларов, но соглашение пока не достигнуто и продолжаются обсуждения перед майским платежом в 600 миллионов долларов. Также в конце апреля минфин Украины сообщил, что госдолг страны в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56%, достигнув 171,73 миллиарда долларов. А в мае глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам "в ближайшие, условно, 30 лет".

https://1prime.ru/20250525/svo-857904160.html

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, украина, москва, fitch ratings