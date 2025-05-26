https://1prime.ru/20250526/ukraina-857911808.html

Украина перестала быть приоритетом США, пишут СМИ

Украина перестала быть приоритетом США, пишут СМИ - 26.05.2025, ПРАЙМ

Украина перестала быть приоритетом США, пишут СМИ

Украина при администрации президента США Дональда Трампа перестала быть в списке приоритетов США - она превратилась в одного из многочисленных клиентов,... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T09:15+0300

2025-05-26T09:15+0300

2025-05-26T09:15+0300

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владимир зеленский

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Украина при администрации президента США Дональда Трампа перестала быть в списке приоритетов США - она превратилась в одного из многочисленных клиентов, соревнующихся за ограниченную продукцию, сообщает журнал Economist. "Проблема состоит в том, что Украина скатилась с места одного из приоритетов (США), которое она занимала при администрации (президента США Джо) Байдена, до места всего лишь одного из многих потенциальных клиентов, соревнующихся за ограниченную (военную - ред.) продукцию при Дональде Трампе", - говорится в публикации. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot. По словам Левитт, Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.

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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато