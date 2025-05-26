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Украина перестала быть приоритетом США, пишут СМИ - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Украина перестала быть приоритетом США, пишут СМИ
Украина перестала быть приоритетом США, пишут СМИ - 26.05.2025, ПРАЙМ
Украина перестала быть приоритетом США, пишут СМИ
Украина при администрации президента США Дональда Трампа перестала быть в списке приоритетов США - она превратилась в одного из многочисленных клиентов,... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T09:15+0300
2025-05-26T09:15+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Украина при администрации президента США Дональда Трампа перестала быть в списке приоритетов США - она превратилась в одного из многочисленных клиентов, соревнующихся за ограниченную продукцию, сообщает журнал Economist. "Проблема состоит в том, что Украина скатилась с места одного из приоритетов (США), которое она занимала при администрации (президента США Джо) Байдена, до места всего лишь одного из многих потенциальных клиентов, соревнующихся за ограниченную (военную - ред.) продукцию при Дональде Трампе", - говорится в публикации. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot. По словам Левитт, Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.
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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
09:15 26.05.2025
 
Украина перестала быть приоритетом США, пишут СМИ

Economist: Украина при Байдене превратилась в одного из многочисленных клиентов

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Украина при администрации президента США Дональда Трампа перестала быть в списке приоритетов США - она превратилась в одного из многочисленных клиентов, соревнующихся за ограниченную продукцию, сообщает журнал Economist.
"Проблема состоит в том, что Украина скатилась с места одного из приоритетов (США), которое она занимала при администрации (президента США Джо) Байдена, до места всего лишь одного из многих потенциальных клиентов, соревнующихся за ограниченную (военную - ред.) продукцию при Дональде Трампе", - говорится в публикации.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot. По словам Левитт, Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.
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ПолитикаСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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